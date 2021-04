Para Vignolo, la aparición de Varela, Almendra y Medina importan más que los últimos títulos de Boca

Sebastián Vignolo se mostró muy emocionado por el triunfo de Boca ante The Strongest por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. No precisamente por el resultado, sino sobre todo por el mediocampo que decidió parar desde el arranque Miguel Ángel Russo, y que dio mucho resultado más allá de las críticas que supo recibir en la previa.

"La verdad me gustó Boca, cómo jugó. Más allá del rival, porque sabemos nosotros que es una complicación para los equipos ir a la altura. Después el rival puede ser más, menos. Pero me gustó Boca comparándolo con Boca. Pudimos ser críticos de Russo, de algunos funcionamientos que no aparecían, jugadores que no estaban a la altura, emocionalmente desteñidos", comenzó diciendo en la clásica editorial que hace cuando arranca ESPN F90.

Luego, elogió al DT: "Desde la formación inicial, ayer fue un acierto de Russo. La inclución de los chicos de Boca, que si los pueden sostener en el tiempo, van a dar satisfaciones. Están jugando en la Primera y lo llevan de manera natural. Almendra, Medina y Varela, juegan como si estuviesen en la Quinta, o la Sexta, con esa tranquilidad. Será porque no hay público, o porque realmente ya crecieron".

Siguiendo por la misma línea, agregó: "Los veo que se mueven con mucha naturalidad, la piden, se desmarcan, hacen tiempo cuando tienen que hacerlo. Ayer manejaban los hilos de Boca, como si fuese una marioneta, y que tres pibes de las Inferiores del club la manejaban. Muchas veces en la desesperación por los refuerzos, pagar fortunas, la necesidad de revolear la billetera, aquí a Boca le aparecen tres futbolistas, que si los pueden sostener, y abrirles un paraguas protector, de esos que cuesta encontrarlos afuera. Boca abrió el cajón, donde estaban las medias, y dijo mirá lo que tenía".

#ESPNF90 �� | ESPN



LOS PIBES MUEVEN LOS HILOS



Los juveniles de Boca manejaron los tiempos en la adversidad de la altura. ¿Son el hilo de esperanza para el futuro? Así lo ve @PolloVignolo. pic.twitter.com/CgKbcVfn0f — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 22, 2021

Y cerró: "Para mí lo que pasa en Boca con estos tres pibes es más importante que los dos campeonatos que ganó. Si consigue que manejen los hilos del equipo, pensando a futuro, es más importante. Con estos tres chicos y la experiencia de Tevez, Boca puede llegar a tener esperanza e ilusión. Le faltaba jugadores que le den aire fresco, porque estaba aturdido, y estos tres pibes le dan energía".

