Habiendo sumado ambos de a tres, todo indica que River y Boca se disputarán hasta la última fecha la obtención de la tan ansiada Superliga Argentina.

Con apenas tres jornadas restantes para la finalización del certamen local, el Millonario, hasta el momento, lidera el torneo tres puntos por encima de su principal escolta y acérrimo rival.

Analizando el apasionante final que se avecina en la Superliga, Sebastián Vignolo, ante las cámaras de FOX Sports, decidió hacer hincapié con sus palabras sobre el conjunto de La Ribera. "Boca está ahí de cerca, no quiere perderle pisada", manifestó.

Destacando el grado de importancia que tiene la actual fase final de la Superliga, el periodista continuó: "Es un cabeza a cabeza, como nunca ha tenido esta Superliga Argentina, entre River y Boca".

Marcando en breves detalles el presente de los dos cuadros que pelean por alzar el trofeo en cuestión, el Pollo explicó: "Por un lado el River de Marcelo Gallardo, que ayer ha mostrado alguna dificultad frente a Banfield. Del otro está el Boca de Russo, que de a poco se va acostumbrando a ganar".

Rememorando las épocas en las que el Xeneize no lograba dar con un estilo de juego positivo que deje buenas sensaciones, el relator cerró: "Boca había perdido autoestima, se miraba al espejo y no se gustaba, se tocaba y no se reconocía. De a poco Boca se va acostumbrando a ganar y hacerse fuerte, aunque todavía no es un equipo confiable".

+ A falta de tres fechas para el final, así está la tabla de posiciones de la Superliga:

