Lorena Álvarez tras fallo del TAS para Alianza: "Merecía jugar en segunda división"

Alianza Lima vive este miércoles uno de los días más importantes de su historia de los últimos meses. Después de haber descendido en cancha, recuperó la categoría en mesa.

El TAS, el ente arbitral deportivo más importante del mundo, le dio la razón a los Íntimos. Le quitaron puntos a Carlos Stein y multaron a la FPF. Ahora, se verá cómo continúa la Liga 1.

Mientras tanto, las reacciones están a la orden del día. Así como Coki Gonzales o Horacio Zimmermann, Lorena Álvarez también se manifestó: "Alianza Lima fue el peor en el torneo durante el 2020, merecía jugar en segunda división. Eso es claro".

Igual, esa no fue toda su opinión: "Cuestionar al TAS en vez de a la FPF solo por temas de afición me parece inútil. Mi corazón blanquiazul puede hacer ver mi opinión como parcializada pero busco entender".

"Nadie puede intervenir en la FPF por el riesgo de desafiliación. Sin embargo, son permanentes las duda alrededor de los manejos y fallos al interior. Un presidente con arresto domiciliario, otro en la mira del Ministerio Público", cuestionó a la Federación.

"También creo que el futbol debe ganarse en la cancha. Así como no me gusta el VAR tampoco me gusta el TAS pero son los mecanismos de carácter internacional establecidos por la FIFA. A veces fallan a tu gusto, otras no y no vale según tu conveniencia criticarlos", concluyó.

