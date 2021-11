La doble fecha de Eliminatorias Conmebol de noviembre es de suma importancia para varios seleccionados. Se pueden definir las chances de algunos países de estar en el Mundial de Qatar 2022. En este sentido, hay dos selecciones que corren con buena ventaja, a tal punto que pueden sellar su clasificación.

Para Brasil y Argentina no es una doble fecha más. Han dominado las Eliminatorias y eso los puede llevar directamente a Qatar 2022 cuando aún restan varias fechas para el final. Noviembre puede ser el mes para que al fin tengan su lugar en la próxima cita mundialista, aunque necesitan ciertos resultados.

¿Qué necesitan para clasificar a Qatar 2022 en esta doble fecha de noviembre?

Por supuesto, el caso de Brasil es el más sencillo, puesto que es líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 31 puntos (10 victorias y un empate). Para sellar su pase al próximo Mundial, lo único que necesita el seleccionado de Tité es un triunfo ante Colombia, sin importar lo que ocurra con otros países como Uruguay y Chile, quienes están peleando hoy por hoy por el repechaje.

La ventaja de Brasil por sobre los otros seleccionados con chances de clasificar será prácticamente inalcanzable, por lo que un triunfo ante Colombia permitirá que clasifiquen a Qatar 2022, sin tener que preocuparse por hacerlo ante Argentina.

En tanto, para la selección dirigida por Lionel Scaloni, y con Lionel Messi como máxima figura, la clasificación en esta doble fecha de noviembre dependerá no sólo de sus propios resultados, sino también de ajenos. Lo que sí es seguro es que con un doble triunfo (ante Uruguay y Brasil) le dará mayores posibilidades.

En caso de que esto ocurra, para que la 'Albiceleste' pueda clasificar necesitará de que Uruguay, o Colombia, y Chile, tengan ciertos tropiezos. Un ejemplo para sellar el boleto a Qatar 2022 se podría dar si los charrúas no pueden ante Bolivia (empate o derrota), o si Colombia no gana ninguno de sus dos partidos (Brasil y Paraguay), y esperar que Chile no gane ninguno de sus dos partidos de esta doble jornada (Paraguay y Ecuador). Por lo pronto, Argentina sólo debe preocuparse por sus propios encuentros y ganar ambos.