Sebastián Pérez llegó como campeón de América a Boca. No obstante, nunca pudo encontrar regularidad y para colmo en abril del 2017 sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Cuando se recuperó poco jugó y se marchó a préstamo al Pachuca. Seis meses después se marchó al Barcelona de Guayaquil cedido por un año y medio.

Todos los hinchas xeneizes creían que el mediocampista colombiano debía volver este enero al club. ¿Ya había finalizado su préstamo en Ecuador? En medio de las dudas apareció entrenándose en su querido Atlético Nacional. Todo era desconcierto.

Carlos Alfaro Moreno “Con Pérez se hizo un acuerdo de pago que hay que cumplirlo” @superk800radio — Kristy Alvarado C. (@sambaalvaradoc) January 16, 2020

En las últimas horas, Carlos Alfaro Moreno, flamente presidente de Barcelona SC, dio detalles de la situación de Sebastián Pérez, quien tenía vínculo hasta mediados del 2020.

"Se rescindió su contrato, se llegó a un acuerdo. A mí no me gustó lo que dio en BSC pero ya había rescindido contrato, antes que entremos", manifestó quien es el máximo directivo de la institución desde principios de diciembre del año pasado. Para que quede claro: rescindió con Barcelona, no con Boca.

❌ Tenía contrato (a préstamo) en Barcelona SC. Lo rescindió antes de diciembre. Alfaro Moreno asumió a fines del 2019.

�� En Boca tiene vínculo hasta junio del 2021.

�� Está entrenando en Atlético Nacional.



¿Por qué Seba Pérez no está en Boca? pic.twitter.com/bsu2bMERTL — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 17, 2020

"Con Pérez se hizo un acuerdo de pago, se firmó un compromiso de pago y hay que cumplirlo", agregó en una entrevista radial con Súper K-800.

Por último, aseguró que dicha situación ya se la notificó a Raúl Cascini, quien hoy es un miembro importante del manejo del fútbol de Boca en la nueva dirigencia.

Así se lee entrelíneas dos posibilidades, que tal vez coexistieron: desde la flamante directiva de Jorge Amor Ameal nunca se interesaron en saber la actualidad de Pérez y/o el representante del jugador jamás comunicó la situación.

¿Pasamos en limpio? Sebastián Pérez hoy tiene contrato hasta junio del 2021, en Boca parece que recién se enteraron que ya no está a préstamo con Barcelona SC y el jugador de 26 años, al no ser convocado, está en Atlético Nacional.

