Representante de Nacho Fernández: "Si aparece una oferta que sea conveniente para todos..."

A ninguna persona que esté vinculada con el mundo River le va a gustar escuchar las declaraciones de Damián Facciuto.

El representante de Ignacio Fernández habló sobre la posibilidad de que el jugador deje el Millonario en el corto plazo, y fue realista.

"Si en este momento aparece una oferta que sea conveniente para todas las partes, se va a evaluar", comentó en AM 130.

De igual manera, para llevar un poco de calma, agregó: "Como no hay certezas, es difícil. No se sabe nada, no creo que haya muchas ofertas porque los clubes no están muy bien para comprar. Todavía no me llamaron por él".

Fue en enero que Nacho firmó contrato hasta junio de 2023 con el conjunto de Núñez, y si alguien quiere llevárselo antes de eso deberá pagar 10 millones de dólares de cláusula, la cual se eleva a 12.500.000 los últimos días del mercado.

Es más: a mitad del próximo año ese monto baja a 8 millones y medio, por lo que si alguien quiere adquirirlo lo más lógico sería esperar.

Para cerrar, el empresario contó cómo vive el futbolista la cuarentena: "Está bien, se entrena, me cuenta que habla con los compañeros. El es un chico muy tranquilo, no tiene problemas en quedarse encerrado, salvo por lo técnico y el contacto con la pelota".

