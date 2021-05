Rojas ilusionó a todo Olimpia: "El objetivo principal es pasar a octavos"

Tras su derrota ante Internacional de Porto Alegre, Olimpia quedó mal parado en el marco del Grupo B de la Copa Libertadores de América. Es que, a falta de una fecha, el conjunto Decano se ubica en la cuarta y última colocación de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el equipo conducido tácticamente por Sergio Ortemán todavía tiene chances concretas de meterse en los octavos de final del mencionado certamen doméstico. Pero, para ello, debe darlo absolutamente todo en el último compromiso.

En ese sentido, quien rompió el silencio y llenó de esperanza a todos los hinchas del equipo tres veces campeón de la Copa Libertadores fue Rodrigo Rojas, experimentado mediocampista Decano de 33 años de edad que dejó en claro cuál es el objetivo.

"Somos conscientes de la situación. Llegamos a este punto por nuestras propias falencias y ahora la diferencia de gol es fundamental, lo que pasó en Brasil nos está pesando. Tenemos la necesidad de sumar goles, mientras esté la posibilidad y dependa de nosotros hay una ilusión de que se pueda dar", comenzó.

"El objetivo principal no es ir a la Copa Sudamericana, es avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si no se consigue eso, lo mínimo sería ganar y quedarnos con la sensación de seguir en un certamen continental", profundizó en diálogo con AM 1080.

Cabe destacar que, este miércoles, Olimpia se presentará en condición de local frente a Deportivo Táchira de Venezuela, equipo que actualmente ocupa el segundo escalón de la zona. Paralelamente se enfrentarán Inter de Porto Alegre y Always Ready de Bolivia.

