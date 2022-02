El mundialista llegó a Bolivia como una de las grandes noticias de la temporada, pero las cosas no han salido bien, su club atraviesa un momento delicado institucionalmente y Abreu puede dejar Always Ready antes de iniciar la Copa Libertadores.

Los resultados no han acompañado el inicio del ciclo de Sebastián Abreu en Bolivia, Always Ready suma un triunfo en el debut del Loco, un empate y dos derrotas consecutivas. Una de las derrotas fue en el estadio de Villa Ingenio, un lugar que era imposible para los equipos del llano, pero Real Tomayapo de Tarija le ganó y desató el pandemónium en la institución.

En cancha, Marcos Riquelme y el presidente Andrés Costa se enfrascaron en una insólita pelea, Abreu quedó en medio de esa situación y tuvo que interceder para que las situación no pase a mayores después del partido. Fue la primera situación surrealista que le tocó vivir al Loco en Bolivia.

Pero esa pelea y sus consecuencias, han tenido un grave impacto institucional, desde ese momento el presidente del Club, Andrés Costa, hijo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ha desaparecido, no volvió a ver al primer equipo, las relaciones están rotas, con la plantilla y con el cuerpo técnico.

Sebastián Abreu se fue de Bolivia antes de uno de los partidos más importantes del club, el domingo jugaron contra Bolívar. La razón es por demás entendible, el técnico tuvo que atender asuntos delicados por temas de salud de su familia. Pero a la dirigencia no le gustó, y Andrés Costa hizo un posteo en sus redes en el que da a entender que el ciclo de Abreu está terminado.

Al terminar el partido, que fue un 3-0 contundente para Bolívar y la segunda derrota consecutiva de Always, los jugadores no se guardaron nada. Rodrigo Ramallo contó que el presidente condicional los pagos de salarios a los resultados: "No se toma en cuenta la opinión del jugador, porque primero es la decisión de los dirigentes. Nos condicionan el pago a los resultados, y todo es pelea tras pelea, eso no ayuda".

Sobre la relación del equipo con Sebastián Abreu, Rodrigo Ramallo fue más allá, y dejó un mensaje algo confuso: "El jugador boliviano no está acostumbrado a que venga un técnico que trabaje de manera distinta, trabaja bien, pero no estamos acostumbrados a eso y no podemos responder como desearíamos".

Abreu iba a tener su primera experiencia internacional con Always Ready, pero todo apunta a que no podrá iniciar la Copa Libertadores en esta coyuntura en medio de una crisis institucional que involucra a la dirigencia y los futbolistas.