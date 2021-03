Vignolo como nunca lo vimos: destruyó a Fabra, Wanchope y Russo tras la derrota de Boca

La derrota de Boca ante Talleres de Córdoba por 2-1 ayer en la Copa de la Superliga dejó repercusiones de todo tipo, sobre todo con duras críticas para el conjunto de Miguel Ángel Russo.

Quien se mostró como nunca en vivo por ESPN F90 fue Sebastián Vignolo, disparando contra todos lados sin piedad alguna.

#ESPNF90 �� | ESPN



"¿QUIÉN TE PENSÁS QUE SOS, FABRA? ¿MARZOLINI?"



Para @pollovignolo, alguien tiene que hablar con el lateral colombiano para "bajarlo un poquitito". "A Clemente Rodríguez no puede ni atarle los cordones", disparó.

"¿Por dónde empezar? No voy a arrancar con la derrota de Boca y la victoria de Talleres, que me saco el sombrero, Talleres va a la Bombonera y hace lo que quiere", dijo al comienzo de su clásico editorial.

Y siguió: "Boca no sabe qué es, es terrible no tener en claro qué es lo que querés, y a dónde vas. Boca tiene que preguntarse a dónde está y a dónde va, qué pretende, con quiénes".

Luego, se refirió al episodio que protagonizaron Frank Fabra y Carlos Izquierdoz en el campo de juego, discutiendo con un golpe incluído: "Dentro de la cancha, por más que me digan que yo nunca jugué al fútbol, que nunca me calenté. Sí, me caliento, pero nunca llegué a pegarle a nadie, ni me llegaron a pegar. Yo no soy profesional. Con el escudo de Boca, representando a Boca en todo el mundo. No es normal, que al capitán, le peguen y pase como si nada. Es tan o más grave que la derrota".

#ESPNF90 �� | ESPN



UN SOLO SALVADO



Lapidaria editorial de @pollovignolo por el desastroso rendimiento de Boca, con solo un jugador que aprobó el examen. ¿Qué es lo que quiere demostrar el Xeneize?

Sobre el colombiano, agregó: "Ayer, una persona joven ayer me preguntó, si eran del mismo equipo y por qué se pegaron, si no se quieren. A Fabra lo tiene que agarrar y preguntarle dónde se piensa que está, a quién se comió, quién se piensa que es. A ver, cree que es el mejor tres de la historia. A Clemente Rodríguez no le puede ni atar los cordones. Bájenlo un poquito".

Más tarde, se la agarró con Wanchope Ábila, quien vio el duelo desde el palco con una ropa más que particular: "Yo no me voy a meter en la vestimenta de los futbolistas, pueden ir como quieran, donde quieran, si quieren ponerse un sombrero, un joggin, ahora, tienen que tener en cuenta dónde están, el momento, el contexto, la imagen que dan. No quiero entrar en ese terreno que molesta, si enfoncan a River, Pinola está con un camperón del club, si enfoncan en Boca, aparece Wanchope con una vestimenta que yo no usaría, que tampoco ayuda".

Para cerrar, como si fuera poco, le tocó el turno al DT: "Yo creo que Boca está perdiendo tiempo, porque si arrancara la Copa Libertadores mañana, tiene menos que en la última. Porque es responsabilidad de Russo si los jugadores bajan el nivel. Darles confianza, sostener una idea".

