La picante opinión de Morena Beltrán sobre la salida de un jugador de Boca: "Echás al más fácil"

Finalmente se fue. Ramón Ábila armó las valijas, se despidió de sus compañeros, de Miguel Ángel Russo y tomó el primero avión que salía rumbo a Estados Unidos para días después ser presentado de manera oficial como nuevo jugador del Minnesota United de la Major League Soccer, a donde llegó en formato de préstamo hasta diciembre de 2021.

Muchos rumores surgieron en torno a su salida del club de sus amores, y él mismo generó más polémica cuando ya lejos de Argentina declaró que pronto "saldrá a la luz" los verdaderos motivos por los que tuvo que cambiar de club. Se sabe que su relación con la dirigencia, sobre todo con quienes llevan adelante el Consejo de Fútbol, no es la mejor.

Sobre eso se debatió en ESPN F90, en un acalorado intercambio de opiniones donde se llegó a asegurar que la clave por la que Wanchope llevó sus goles a otro país fue por la desconfianza que había entre las partes, y hasta se comparó su situación con la de Carlos Tevez, quien claramente tiene otro peso en el plantel e influencia en la gente.

Morena Beltrán, lejos de guardarse nada, se sumó al diálogo y expresó: "Echás al más fácil, y lo debilitás. Vos agarrás y empezás a enumerar y reunir las razones. Si mirás el caso, y si es por la desconfianza no solo física y futbolística, porque después el jugador se opera, no tiene la posibilidad de mostrar en la cancha si puede revertir esa imagen o no. Entonces, la única salida a la que nos conlleva esto, es que la desconfianza sobre todo es personal, de ambos lados".

#ESPNF90 �� | #ESPN



HABLÓ WANCHOPE Y GENERÓ POLÉMICA



En el tanque de la tarde analizamos las palabras de Ramón Ábila en su presentación en Minnesota United. ¿Para quién fueron sus declaraciones?

Luego, siguió profundizando sobre esa cuestión: "¿Es el único caso de ese tipo de desconfianza? No. Tevez es uno, entonces, si el caso es el mismo, por qué te deshaces de uno y no del otro". Además, recordó el pasado torneo local que ganó el conjunto de La Ribera y no dudó sobre la influencia del goleador para que eso suceda.

"La Copa Maradona, Wanchope la ganó solo. Hizo todos los goles importantes, es una manera de decir. La gana él, tiene para mí un 80% de responsabilidad. Porque Boca jugaba dos competencias, la Copa Libertadores, y la dupla del torneo local eran Zárate y Wanchope. Esos partidos que Boca ganaba por un gol, tuvo mucha responsabilidad él", cerró.



#ESPNF90 �� | #ESPN



¿POR QUÉ SE FUE WANCHOPE?



Tras sus declaraciones desde Estados Unidos, en el tanque de la tarde ponemos la lupa en su polémica salida de Boca.

