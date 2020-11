Fabbiani sobre La Bombonera: "La gente no se escucha"

El tiempo pasa y todo demuestra que Cristian Fabbiani sigue sintiendo un enorme cariño por River, club en el que jugó bastante tiempo en su etapa como futbolista.

Ya retirado, aparece cada tanto en distintos programas de televisión para con su experiencia sumar otra mirada a los debates que van surgiendo, y en ESPN F90 no fue la excepción.

El Ogro escuchó cómo Sebastián Vignolo afirmaba que Boca era de los clubes más perjudicados por jugar sin público en medio de la pandemia de coronavirus.

#ESPNF90 �� | ¿REAL, OGRO?



"Cuando jugás en la cancha de Boca la gente no se escucha", Cristian Fabbiani contó cómo se sintió cada vez que pisó La Bombonera como jugador. pic.twitter.com/YKGVBJESNK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 10, 2020

Y al instante, salió al cruce: "A mí me da lo mismo. No perdí nunca cuando lo enfrenté. Gané tres veces. Con River empaté. Yo tenía ganas de jugar. Aparte la gente no se escucha", comenzó.

Ante la sorpresa de los allí presentes, siguió: "Cuando vos jugás no se escucha la gente. En ninguna cancha se escucha. Estoy hablando la verdad".

Luego, se metió con un tema delicado como fue la agresión al micro del Xeneize en el Monumental allá por 2018, en la previa de la vuelta de la final de Copa Libertadores que fue suspendida y mudada a España: "Yo juego. Yo estaba en el Ascenso, balas nos tiraban. Boca no quiso jugar ese partido. Si yo era el capitán de River ese día y voy al vestuario, les pregunto: '¿están bien muchachos?' y si no quieren jugar, no juguemos", cerró.

