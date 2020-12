Vignolo sobre Boca ayer: "Parecía que la Bombonera le quedaba enorme"

Nada que ver tuvo el partido de ida que Boca ganó en Brasil ante Inter de Porto Alegre por 1-0 con la vuelta disputada en Argentina.

Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el conjunto de Miguel Ángel Russo se vio superado en todo aspecto y logró llevar la definición a los penales, donde tuvo la precisión necesaria para seguir en carrera buscando conquistar América.

Abriendo el programa de F90 por ESPN, fue Sebastián Vignolo quien le dedicó su clásica editorial a dicho compromiso.

"El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Voy a agarrar el medio lleno, porque del vacío ya se habló, de que Boca encontró un rival complejo y la pasó como la pasó, del desgaste físico, que se extraña a Pol Fernández, que es lo que dicen, yo no pienso eso, que Buffarini estaba con la cabeza en otro lado, que el arquero en las definiciones no es tan atajador de penales", comenzó diciendo.

Y siguió: "Pero en el vaso medio lleno, todos tienen un partido así, en un Mundial, como le pasó a Argentina en el 90. Ayer Boca tuvo ese partido, en el que estás mal, que corrés mal, pareces cansado, el rival te supera, donde en determinado momento pensás que estás afuera. Le pasó a River. Pero siempre apareció un salvador".

Luego, agregó: "Ahora, no podés tener dos partidos así, no podés no tomar nota. Es es la otra parte, que será del entrenador y de los jugadores. Boca hizo todo para quedar afuera, jugó el peor partido de la era Russo, la Bombonera parecía que le quedaba enorme, en un terreno que no conocía, no hacía pie".

#ESPNF90 | ESPN 2



EL VASO MEDIO LLENO @pollovignolo fue CONDUNDENTE: "parecía que La Bombonera le quedaba grande a Boca", pero aun así pudo clasificar.

Para cerrar, hizo referencia al festejo de los del Millonario por los dos años de la final ganada en Madrid: "Era una fecha pesada para el hincha de Boca, no para el jugador. Saben cuántos tipos habrán dicho que si Boca quedaba afuera hoy era terrible, que 500 hinchas de River iban a tatuarse la fecha otra vez, volvía a padecer un 9 de diciembre. El vaso medio lleno es que a pesar de todo eso Boca sigue con vida en la Copa Libertadores, y se mantiene con fe".

