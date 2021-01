Vignolo sobre el Superclásico: "Quiero sacarme el sombrero por los dos"

A un poco más de 24 horas de que se haya jugado el Superclásico entre Boca y River, Sebastián Vignolo analizó el duelo con el que arrancó el año en el fútbol argentino.

El conductor de ESPN F90, antes de hablar de tácticas y estrategias, quiso dejar en claro lo que disfrutó el compromiso entre ambos.

"El tiempo dirá si se vuelven a ver las caras en la final de la Copa Libertadores. Pero primero que nada, quiero sacarme el sombrero por los dos. Por algo son súper profesionales, llegan a jugar donde juegan, más allá de los gustos, estos futbolistas en determinado momento sacan lo amateur que tienen, se olvidan lo que deben jugar por delante, que es un 2 de enero, que la noche anterior estaban brindando", expresó.

Luego, el 'Pollo' siguió con su punto: "Cuando ven la camiseta del rival de siempre, se olvidan de todo, y dieron un espectáculo como si el marco hubiese sido de 50 mil personas. Realmente magnífico lo que hicieron Boca y River para el espectáculo. Parecía una final".

Ya analizando el desarollo del partido, dijo: "Los dos cometieron viejos errores del pasado que les costó carísimos. Campuzano hizo la de Barrios, es indiscutible. Eso es hacerse expulsar. Eso no es de vivo".

Y cerró: "Por otro lado, River me da la sensación de que si la moneda está en el aire, cae para su lado. No por casualidad, tiene un poder de la atracción con respecto a manejar el partido. No entro en la historia de la posesión, porque no indica absolutamente todo. Ahora, si me dan a elegir, elijo la manera de jugar que tiene River.

