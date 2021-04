Tiene 18 años, es argentino, apenas jugó 22 partidos y lo acaba de comprar Manchester City

Hace unas semanas, la noticia del fútbol argentino era que Manchester City había comprado a Kayky de Fluminense, quien tiene 17 años. El extremo derecho apenas había llegado a jugar diez partidos en el club brasileño y la compra del grupo City dio que hablar muchísimo.

+ El insólito errado en Banfield-River

+ Los hinchas de Boca piden a Benedetto

No pasaron muchos días y el club inglés volvió a hacer noticia: ahora se oficializó que compró a una de las joyas del fútbol argentino que tiene menos de mil minutos como profesional. Muy poco lo habíamos podido disfrutar en los campeonatos locales, aunque en ese poco demostró mucho.

Foto: Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata hizo oficial la venta de Darío Sarmiento al Manchester City: se irá con apenas un promedio de 38 minutos por partido. Jugó 22 con el Pincha aunque nunca pudo completar un encuentro los 90 minutos de juego. Solamente fue titular contra Laferrere por la Copa Argentina, donde salió reemplazado.

"El Club Estudiantes de La Plata informa que, habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en el convenio marco de transferencia firmado oportunamente con el Manchester City, el futbolista de nuestra institución Dario Sarmiento se sumará a la entidad inglesa a partir del 1ro de julio próximo", dice el comunicado del club argentino.

Aunque no se hizo oficial, Manchester City lo habría comprado en una cifra de alrededor de los seis millones de euros más doce en variables por la mitad del pase. Firmará por cinco años y es posible que no vaya directamente a la Premier League, ya que todavía no cumple con los requisitos para tener el visado. ¿Pasará primero por el New York City o el Girona de España?

Por esto Manchester City compró a Darío Sarmiento:

Lee También