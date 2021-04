Torreira le dijo a Boca cómo tiene que hacerse con su pase: "Tendría que llegar a préstamo"

Nunca hay días de paz en Boca. El club de La Ribera sufrió ayer la renuncia de su vicepresidente Mario Pergolini, quien decidió dejar su cargo por diferencias con gran parte de la directiva, especialmente por parte del Consejo de Fútbol.

Poco menos de 24 horas después, en Brandsen 805 explotó una nueva bomba. Pero esta vez, la moneda cayó a favor de la azul y oro: Lucas Torreira, jugador del Atlético Madrid, expresó sin tapujos su deseo por vestir la camiseta del equipo campeón de Argentina.

El volante, cedido a préstamo desde el Arsenal, vivió hace horas una situación famliar que lo obigó a trasladarse otra vez a Uruguay, su país natal. Quien ya había manifestado sus ganas de jugar en Boca fue esta vez explícito y habló a corazón abierto: "No quiero jugar más en Europa, haría fuerza para ir a la Argentina".

Sin embargo, el exjugador de la Sampdoria debió 'bajar un cambio' al contarle a los enloquecidos hinchas cómo deberían hacer Juan Román Riquelme y compañía para adquirir su pase: "Tengo dos años más de contrato con el Arsenal, si Boca me quiere me van a tener que comprar. No se cuanto estoy valiendo, pero para ellos sean muchos millones".

Por último, volvió a reclacar sus ganas de 'acercarse' a su país y aseguró: "Quiero disfrutar un poquito más, estar cerca de los míos. Todo depende del Arsenal. Mi decisión no pasa por seguir ganando dinero". ¿Se dará?

Lee También