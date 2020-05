Traverso ya le bajó el pulgar a Marcos Rojo: "No me gusta para Boca"

En las últimas horas, Junior Alonso, defensor paraguayo que está a préstamo desde Lille, aseguró que no continuará defendiendo la camiseta de Boca Juniors. Posteriormente, Jorge Amor Ameal, presidente de la institución Xeneize, confirmó esta misma noticia y el propio campeón de la Superliga Argentina de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre este asunto. Como consecuencia de ello, desde Boca ya comenzaron a analizar nombres propios para reemplazarlo.

Rápidamente surgió la figura de Marcos Rojo, experimentado defensor central o lateral izquierdo que sigue perteneciendo a Manchester United pero que se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. Es que en Old Trafford no parecen tener grandes intenciones de volver a contar con sus servicios y mucho menos después de los actos de indisciplina que trascendieron recientemente en medio de la cuarentena. Por ello es que su potencial desembarco en Boca no se presentaría tan complejo.

Cristian Traverso frente a Real Madrid. (Foto: Getty)

Ante este panorama, un histórico exjugador de Boca salió a pronunciarse sobre esta posibilidad. Se trata de Cristian Traverso, hombre que, defendiendo la camiseta Xeneize, se alzó con nada más ni nada menos que tres títulos locales -Apertura 1998, Clausura 1999 y Apertura 2000- y cuatro conquistas internacionales -Libertadores 2000, Intercontinental 2000, Libertadores 2001 y Sudamericana 2004-. Lejos de lo que se esperaba, Traverso le bajó el pulgar a Rojo.

"No me gusta Marcos Rojo para Boca. Boca es gigante y hay que tener mucho cuidado. Imaginate a Rojo en Boca y que salga esa foto comiendo asado con los amigos", comenzó exteriorizando en diálogo con 'Mundo Boca Radio' el hombre que, a lo largo de su carrera como futbolista profesional, también vistió los colores de Argentinos Juniors, Universidad de Chile, Querétarlo y Puebla entre 1991 y 2005.

"Yo no quiero sorpresas con la salida de Junior Alonso. Si es por problemas personales me parece bien, ojalá los solucione. Rindió y aprovechó su oportunidad pero hay otras cosas en la vida y lo personal está primero, lo lamento porque se había ganado un lugar", completó el hombre que supo desempeñarse tanto como defensor como mediocampista a lo largo de su carrera.

