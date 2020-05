Trezeguet, sin filtro: descargó toda su artillería contra Cavenaghi

Desde joven, David Trezeguet reconoció su fanatismo por River Plate. Por ello, y, pese a diagramar una extraordinaria carrera futbolística en el viejo continente, inclusive siendo campeón del mundo y de Europa con Francia, el reconocido delantero retornó a Argentina para ponerse la camiseta del elenco Millonario. Sin embargo, Trezeguet no tuvo la fortuna de vestir los colores de la entidad del barrio porteño de Núñez en el mejor momento: lo hizo con el equipo en la segunda categoría.

Así fue como contribuyó de gran manera para el recordado ascenso. Pero, una vez en primera división, el 'Rey David' sufrió una severa lesión que lo marginó del equipo durante un largo trayecto. Para colmo, posteriormente, no fue tenido en cuenta por Ramón Díaz y debió marcharse a Newell's Old Boys de Rosario. Más tarde se mudó al fútbol de India antes de retirarse. Pero, ahora, ya lejos de la actividad futbolística profesional, reveló algunos detalles en diálogo con 'DirecTV Sports'.

Fernando Cavenaghi durante su último paso por River. (Foto: Getty)

"Con Cavenaghi traté de contactarme telefónicamente para poder dialogar si había algún inconveniente. No respondió a mis llamados. Lo mismo pasó con Gallardo y Francescoli: intenté comunicarme para tener una respuesta más allá de lo positivo o negativo", comenzó narrando el exdelantero de 42 años de edad, dejando en claro que mantiene una mala relación con Cavenaghi y que no tuvo el mejor de los tratos tanto con el actual director técnico como con el director deportivo.

"Con Marcelo tuvimos un encuentro personal, al igual que con Enzo. A partir de esa única charla después no hubo más una respuesta de ninguna de las dos situaciones, sumadas a la de Cavenaghi que nunca me respondió el teléfono. Entonces me volví a Brasil porque se estaba disputando el Mundial y yo estaba trabajando para una emisora internacional. Y así fue cuando tomé esa decisión", continuó exteriorizando Trezeguet, uno de los delanteros más importantes de la historia de Juventus.

"Me comunicaron la decisión de que no continuaría muy indirectamente cuando yo pretendía ue tipos que viven el fútbol, que estuvieron en el fútbol, me dijeran abiertamente que no me querían más", siguió. Pero luego trazó una diferencia entre Cavenaghi y Gallardo: "Cavenaghi no me contestó y si no me contestás el teléfono cuando de llamo no hay intención de aclarar. Gallardo ha demostrado sus cualidades y para el hincha de Boca es una pesadilla constante".

