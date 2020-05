Trezeguet: "Estuve en la cancha cuando descendió River y me costó vivirlo"

David Trezeguet fue un fenomenal delantero que, defendiendo los colores de la Selección de Francia, ganó la Copa del Mundo de 1998 y además disputó otras dos: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Como si esto fuese poco, el 'Rey David' fue absolutamente determinante en el título obtenido por los galos en la Eurocopa del año 2000 y luego alcanzó los cuartos de final en la edición 2004 del mencionado certamen continental del viejo continente. Pero su carrera no se resume con esto.

El exatacante, hoy con 42 años de edad, es uno de los artilleros más importantes en toda la historia de un gigante como Juventus. Además vistió las camisetas de Platense, Mónaco, Hércules, Bayinas, Newell's Old Boys de Rosario, Pune City... y River Plate, el equipo de sus amores. Precisamente, Trezeguet fue clave con sus goles en la última fecha contra Almirante Brown, partido en el que el equipo por entonces dirigido por Matías Almeyda decretó su retorno a la máxima categoría.

Trezeguet festejando un gol ante Estudiantes. (Foto: Getty)

Por ello, Trezeguet sigue muy ligado emocionalmente a River y lo volvió a demostrar en declaraciones brindadas a 'Súper Mitre Deportivo', donde comenzó acordándose de un episodio muy triste: "Estuve en la cancha el día del descenso de River y me costó vivirlo. Fui como un hincha más a la platea Belgrano con unos amigos, me tocó vivir esa situación dramática deportiva y no deportiva porque sabemos todas las consecuencias que trajo. El club estaba caído pero por suerte pudo recuperarse".

"En ese partido contra Belgrano me dieron ganas de entrar a jugar", continuó exteriorizando. Pero, posteriormente, ya se enfocó en lo que fue su desembarco en el equipo del barrio porteño de Núñez: "Yo venía de una carrera importante pero me sentía con esas ganas de asumir grandes desafíos y eso me lo devolvió River. La cancha llena, la gente que tiraba para adelante y con las dificultades que conocíamos porque sabíamos que era un campeonato muy difícil. La verdad que lo viví de una manera única".

Por último, Trezeguet se refirió al River de Gallardo: "Es evidente que lo que hizo es puro mérito de él junto a su cuerpo técnico. Yo creo que la mayor virtud de los grandes entrenadores es tener siempre un staff técnico de un cierto valor y River hoy en día volvió a ser esa máquina importante a nivel mundial. Me gusta este River porque es un juego diferente. Gallardo ha buscado ese automatismo de los jugadores a una cierta velocidad, el entendimiento del juego y el saber gestionarlo anticipándose a la jugada".

