Bolivia cerrará el ciclo de César Farías tras el pitazo final con Brasil en La Paz, y la decisión de cambiar de técnico va acompañada de poner la casa en orden la Federación Boliviana de Fútbol.

En ese afán, Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, está decidido a dar un golpe de timón con un proyecto que cambie el destino del fútbol boliviano, afirmó que no se iban a apurar en tomar una decisión pero hay un deseo de que Marcelo Bielsa sea el encargado de llevar adelante esta idea. Ahora que el DT quedó libre de Leeds, es un sueño para la actual dirigencia tenerlo en Bolivia.

En una conferencia de prensa, el dirigente confirmó que buscan la manera de llegar a Bielsa: "Estamos en contacto, no voy a negar, estamos teniendo alguna línea de contacto, aún no hemos hablado con él, pero estamos en ese camino y ojalá pronto podamos hablar con él".

Pero el deseo Costa por tener a Marcelo Bielsa en Bolivia, no es el primero, ya hubo algún intento antes. Bolivia alguna vez buscó al rosarino y este apenas se enteró del interés, agradeció el intento, pero descartó la opción, sobre todo por la falta de infraestructura que tiene la FBF, Bolivia no tiene ningún complejo propio donde desarrollar sus labores y eso es un gran impedimento porque en estos diez años no ha cambiado.

Costa es consciente de que es una opción casi utópica, por eso también mencionó las otras opciones: "Tenemos también muchas propuestas y muchos técnicos, nacionales también, una vez que tengamos ya un abanico importante de propuestas, haremos una reducción bastante responsable".

El factor económico es la gran variable que debe gestionar Bolivia: "Es muy importante para nosotros asignar un buen presupuesto en nuestra selección, pero vamos a definir eso de manera responsable".