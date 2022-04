Unión La Calera chocará ante Santos en el otro de los cruces que presenta la tercera jornada del Grupo C por la Copa Sudamericana 2022. El mismo se disputará este jueves 28 de abril, con sede en el Estadio Sausalito, a partir de las 21:30 hora brasileña y 20:30 hora chilena. Dicho juego contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Chile, en tanto que Conmebol TV lo hará en Brasil.

Iniciamos con el equipo dueño de casa, con unos "Cementeros" que empezaron igualando sin goles ante Universidad Católica de Ecuador y luego superaron por la mínima contra Banfield. En una zona muy peleada, los comandados por el argentino Martín Anselmi vienen de perder en el plano doméstico contra Coquimbo Unido, quedando 15° en el campeonato chileno.

En tanto que la parte visitante muestra que el cuadro "Peixe" cayó contra Banfield por 1-0 en el estreno, pero luego se reivindicó al superar a la Católica por 3-2. Previo al desarrollo de este cotejo, los liderados por el argentino Fabián Bustos le ganaron a América Mineiro por 3-0 para así quedar como uno de los dos punteros del Brasileirao.

Esta será la primera vez en la historia que ambos equipos se midan entre sí.

Día y Horario: ¿Cuándo juegan Unión La Calera vs. Santos por la Sudamericana?

El juego entre Unión La Calera vs. Santos se disputará este jueves 28 de abril, con sede en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en la tercera jornada del Grupo C por la Copa Sudamericana.

Horarios y TV por país:

Uruguay: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Brasil: 21:30 horas por CONMEBOL TV (Claro/Sky)

Argentina: 21:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Chile: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Paraguay: 20:30 horas sin TV

Bolivia: 20:30 horas sin TV

Venezuela: 20:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Colombia: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Ecuador: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

Perú: 19:30 horas por DirecTV Sports + y DirecTV GO

México: 19:30 horas sin TV

Estados Unidos: 17:30 horas PT / 20:30 horas ET por Fanatiz y beIN Sports