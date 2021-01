Video: apenas ganó Boca, Wanchope hizo llorar de risa a todos en ESPN

Wanchope Ábila metió un gol clave para que Boca termine siendo finalista de la Copa Diego Maradona tras empatar con Argentinos Juniors.

El delantero anotó el 2-1 con mucha calidad y gracias a que Independiente venció al River de Marcelo Gallardo, en el Xeneize pudieron festejar.

Ya luego del encuentro, con mucha felicidad, Ramón habló con la prensa y dejó un momento para el recuerdo.

Pasa que le consultaron por el positivo de coronavirus que tiene el arquero de Santos, rival al que hace unos días los de Russo enfrentaron por la Copa Libertadores.

"Son cosas que pasan, no sabemos si se lo agarró antes, si se lo agarró después. Este virus es impredecible, y no sabés qué tocás y con qué te contagiás. Lo único que deseamos es que se recupere, que vuelva a su país, que esté con su familia, que esté bien", comentó.

Luego, dejó en claro: "Después en lo deportivo, no vamos a ganar porque el arquero tiene Covid. No fue influyente, tampoco atajó penales, todavía no fue decisivo. Que se recupere. El partido que viene veremos a quién ponen, estudiaremos el arquero que ponen. Solamente queremos que no se saquen ventajas y que se cuide la salud de los demás".

Para cerrar, contó con quién cambió camiseta y nos hizo llorar de la risa: "Me la pidió Marinho, la cambié con Marinho, con el negro, que lo conozco. Bueno... con el oscuro, porque ahora les decís negros y te empiezan a hacer denuncias y todas esas cosas, viste cómo es. Pero es cariñosamente: si les digo negro yo qué queda para los otros, ¿no?".

Lee También