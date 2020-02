La victoria trascendental de River ante Estudiantes sigue dando que hablar en la Argentina.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sigue líder del torneo y llega a la anteúltima fecha como principal candidato al título.

¡Uno más, Rafa! El goleador del campeonato y su festejo número 12 en la Superliga ⚽️�� pic.twitter.com/Aab5Ka04dF — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2020

El buen funcionamiento del equipo hizo inspirar a Sebastián Vignolo, conductor de 90 Minutos.

"Gallardo es uno de los mejores del mundo. Está a la altura de Guardiola, Klopp, Mourinho... y está acá a 10 minutos. Pasa que como lo vemos en Argentina...", aseguró el Pollo.

El Chavo Fucks apoyó la moción: "Para mi Gallardo es todo eso que dicen. No me gusta cuando dicen que no influye en los árbitros. Como entrenador es el mejor de todos, está a la altura de los mejores del mundo. Si le tirás uno de los equipos de La Liga, los dirige a todos".

"GALLARDO ESTÁ A LA ALTURA DE GUARDIOLA, DE KLOPP, DE MOURINHO.."#90MinutosFOX | @PolloVignolo elogió al entrenador de River y lo puso entre los mejores del mundo. pic.twitter.com/Hm3dn6HHNS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 24, 2020

Por último, Daniel Arcucci reafirmó la superioridad el DT por sobre sus colegas: "Eso no se puede comparar: Gallardo es influyente. Influye en su equipo, en el rival, en el árbitro. No es casual que hablemos así de Gallardo".

Lee También