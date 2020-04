Vignolo y el "y si te llama Román": "Le pregunté para sacar un título"

Hubo una entrevista que explotó muchísimo. No fue por lo que dijo el entrevistado, fue por los comentarios del entrevistador. Sí, estamos hablando de Sebastián Vignolo y su famoso "Y si te llama Román" con Lucas Alario. Se generó muchísimo en las redes sociales sobre esa sugerencia. Hoy, unos meses después, el Pollo dialogó con el Diario Olé de esto.

Primero, el conductor de 90 Minutos dejó en claro que tiene una gran relación con el exfutbolista de River, quien ahora está en el Bayer Leverkusen de Alemania: "El Flaco Alario es uno de los tipos con los que tengo excelente relación. Le pregunté, por ahí de boludo, '¿Irías a Boca?' Como Batistuta, que fue de River a Boca. Le pregunté por preguntar".

Fue muy raro todo porque Vignolo primero le dijo "jugaste poquito" cuando, en verdad, Alario había jugado casi todo el partido: "La verdad hasta no había visto el partido, llegué medio en bolas ese día al programa. Me senté y me dijeron 'Está Alario'. Le pregunté por ahí para sacar un título, capaz me respondía 'sí, ¿por qué no?'. Pero que se yo, por ahí la pregunta no venía al caso".

Vignolo recordó el famoso "¿Y si te llama Román?", Alario entre risas la picanteó fuerte y se armó un momento hermoso en 90 Minutos. ����https://t.co/zk46fZf95a — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 17, 2020

Sobre todo lo que se armó en las redes sociales, donde lo tildaron hasta de "operador" para Riquelme, el Pollo tiró: "No me preocupa, hasta me gusta el latiguillo. El 'Y si te llama Román' me hace reír. Me parece gracioso, lo tomo de esa manera. Digo 'Qué pelotudo soy, ¿para qué pregunté eso?'. No me afecta en lo más mínimo".

Lo que daríamos hoy por un partido de fútbol de la Bundesliga y unas preguntitas de Vignolo a Alario. Y sí, es la falta de fútbol lo que nos pone así...

