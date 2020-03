Volvió 90 Minutos y Vignolo dijo: "Si a alguien perjudicó esto fue a Boca"

Boca se coronó campeón de la Superliga Argentina 2019/20 en La Bombonera, festejó días después nuevamente con su gente en una goleada por 3-0 en Copa Libertadores y se terminó todo. Así le llegó el parate por el coronavirus al equipo de Miguel Ángel Russo, que fue de menor a mayor en el comienzo del año, que fue la consagración justamente ante River en una de las definiciones más agónicas de los torneos locales del fútbol argentino.

Este martes, 90 Minutos de Fútbol volvió a salir al aire, pero lógicamente lejos del estudio y de una manera que nunca antes había mostrado: desde la casa de cada uno de los protagonistas. Con Daniel Arcucci, Marcelo Sottile, Federico Bulos y Sebastián Vignolo, el último fue el más tajante a la hora de hablar del parate por la cuarentena obligatoria. El Pollo dejó en claro a quién perjudicó más este suspensión del fútbol mundial, no solo nacional, que tiene en vilo a todas las personas del mundo.

"Boca venía enbalado. No tenía jugadores lesionados. Para mí, si a alguien perjudicó el parate fue a Boca. Venía enbalentonado", salió a responderle a Arcucci, quien justamente hablaba sobre la Superliga. El Pollo destacó el nivel que había demostrado el Xeneize en las últimas siete fechas del campeonato, pero también el que había reflejado en la Copa Libertadores, donde había sacado cuatro puntos de seis en el inicio de la fase de grupos: un 1-1 con Caracas en Venezuela y un 3-0 ante Independiente de Medellín en La Bombonera.

"SI A ALGUIEN PERJUDICÓ EL PARATE, FUE A BOCA"#90MinutosFOX | @PolloVignolo fue categórico sobre la pausa en el campeonato: "Venía embalado, se llevaba puestos a unos cuantos". pic.twitter.com/0eEPBjaYLF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 31, 2020

"¿Este Boca no los ponía en fila a todos? Bueno, a todos no sé, a muchos. Es un Boca que tiene a Buffarini que pelea por un puesto en la Selección Argentina, el arquero del seleccionado argentino, el central de la Selección de Paraguay, el tres de la Selección de Colombia, de los mejores delanteros del continente como Villa y tiene un técnico que lo manda para adelante", argumentó Vignolo, quien también pudo haber agregado la última incorporación de Carlos Zambrano, quien pese a no tener ritmo futbolístico es el defensor central de la Selección de Perú de Ricardo Gareca.

El tiempo dirá si Boca podrá recuperar su mejor versión, la que está sacando a relucir en la cancha, cuando todo esto termine y volvamos a ver fútbol todos los días o será el Boca que pudo haber ganado más que una Superliga Argentina pero el parate le cortó la carrera desde muy temprano. Hoy por hoy, realmente es una incógnita cómo regresará el deporte más popular del mundo, pero, sobre todo, cuándo lo hará. Esperemos cuanto antes posible.

