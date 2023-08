Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 que se organizará en Canadá, Estados Unidos y México. Competición que podría tener como gran ausente a Alexis Sánchez.

Esto debido a que el delantero chileno suma casi dos meses sin club y no ha disputado ningún partido oficial desde que salió del Olympique de Marsella. Lo que tiene más que preocupado a Eduardo Berizzo en la selección trasandina.

Alexis Sánchez es el máximo goleador de Chile con 52 tantos. Además es uno de los jugadores que se ha acostumbrado a marcarle a Uruguay, por lo que su ausencia sería bienvenida para Marcelo Bielsa, que tampoco contará con Edinson Cavani ni Luis Suárez.

Pese a esto, Berizzo analizará hasta el límite del plazo para confirmar su convocatoria. De momento se indica que sigue en negociaciones para fichar por el Inter de Milán. Pero eso depende de la salida de Joaquín Correa.

El ‘Tucu’ podría dejar el cuadro italiano en las próximas horas y esto daría espacio para el delantero trasandino. Tanto es su deseo por jugar en la Serie A que Sánchez ya rechazó cinco clubes de Brasil y hasta una millonaria oferta de Arabia Saudita.

“No me preocupa su presente. Sé que es un profesional. Debe estar entrenando y necesita competir. Ha jugado tanto en la vida que no se le va a olvidar”, comentó Claudio Bravo a TNT Sports bajándole el perfil a la situación de Alexis.