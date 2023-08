Alexis Sánchez forma parte de los jugadores que siguen buscando club en este mercado de pases. El delantero chileno no renovó con el Olympique de Marsella y ahora negocia como agente libre.

Situación que permitió que diversos clubes se acercarán al entorno del futbolista para negociar su fichaje. Sin embargo, el internacional con la selección de fútbol de Chile definió que quiere volver a jugar la Champions League y para ello afina detalles en un ex club.

Así lo reveló Mauricio Pinilla, quien tuvo contacto con el círculo cercano del delantero nacido en Tocopilla, aseguró que quiere retornar a la Serie A. “Esto es información que viene de cerca de Alexis Sánchez. Él decidió jugar la Champions League y desea retornar al Inter de Milán. Es su prioridad ya que es una liga competitiva. Esto se va a dar si se confirma la salida de Joaquín Correa“, recalcó el ahora comentarista deportivo a Radio Agricultura.

Bajo este panorama, el ‘Tucu’ que recién cumplió 29 años, estaría negociando con el Fenerbahçe y podría ser una baja importante para Simone Inzaghi, por lo que en esa vacante asomaría Alexis Sánchez. El chileno ya estuvo en el club entre 2019 y 2022, disputando 109 partidos donde anotó 20 goles y concretó la misma cantidad de asistencias. Además ganó la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa.

¿Dónde va a jugar Alexis Sánchez?

En el peor de los casos, Pinilla reconoció que Alexis Sánchez tiene al menos un plan B y C para continuar su carrera en el exterior. “Si no resulta lo del Inter, lo más probable es que se vaya al Galatasaray. También existe la opción de un club importante de España“, agregó el ex futbolista.

Inclusive Pinilla detalló la larga lista de equipos que rechazó el delantero en este mercado de fichajes. Entre ellos contabilizó al Mónaco de Francia, cinco propuestas desde Brasil –la más reciente del Santos– y hasta el Monterrey de México. Inclusive todavía existe la chance del fútbol de Arabia Saudita por 20 millones de dólares anuales. Pero de momento Sánchez no la ha considerado.

¿Cuáles son los refuerzos de Inter durante este mercado?

Inter, hasta el momento, confirmó los fichajes de Yann Sommer (Bayern Múnich), Yann Aurel Bisseck (Aarhus) y Davide Frattesi (Sassuolo). Además, llegaron libres Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) y Raffaele Di Gennaro (Libre). En calidad de cedidos, llegaron Carlos Augusto (Monza), Marko Arnautovic (Bologna) y Emil Audero (Sampdoria). Y, por último, retornaron de sus préstamos Stefano Sensi (Monza), Lucien Agoumé (Troyes), Giovanni Fabbian (Reggina), Valentino Lazaro (Torino), Sebastiano Esposito (Bari) y Eddie Salcedo (Genoa), entre otros.

¿Qué jugadores se fueron del Inter esta temporada?

Los Nerazzurri, en tanto, vendió a figuras importantes como André Onana (Manchester United) y Marcelo Brozovic (Al Nassr), sumándose a Andrea Pinamonti y Samuele Mulattieri (Sassuolo), Lorenzo Pirola (Salernitana), Facundo Colidio (River), Darian Males (Young Boys) y Andi Hoti (Magdeburg), quienes fueron transferidos. En tanto, se terminó la cesión de Romelu Lukaku (Chelsea) y quedaron libres Edin Dzeko (Fenerbahce), Milan Skriniar (PSG), Roberto Gagliardini y Danilo D’Ambrosio (Monza), y Samir Handanovic (Libre), entre otros.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Inter?

Inter de Milán terminó su pretemporada y ahora inicia una nueva campaña en la Serie A. Recibe este sábado 19 de agosto en el Giuseppe Meazza a Monza.

¿Cuántos título tiene el Inter de Milán?

Inter de Milán suma 35 títulos desde su fundación en 1908. En su vitrina cuenta con tres Champions League, la última fue la obtenida con José Mourinho en 2010.