Macnelly rompió el silencio tras el patadón de Teo: "Fue con mala intención"

Mucha polémica sigue causando la infracción que le cometió Teófilo Gutiérrez a Macnelly Torres y que lo terminó lesionando. Tras pasar varios días de aquel incidente, el volante de Alianza Petrolera y se motró muy triste por esa acción. Se perderá varios partidos importantes con su equipo

Tras lo ocurrido, 'Mac10' se refirió a su lesión y la patada de Teo Gutiérrez en charla con el periodista Santander Jiménez Blanco. Sin darle tanta vuelta al asunto, el volante aseguró que se siente confundido por la agresión del barranquillero. Dice que habló con él, pero siente que Gutiérrez fue abajo con mala intención.

"Me tocó a mí y me dolió porque quedaban tres partidos para acabar la liga y para el partido contra Millonarios en Copa el equipo contaba conmigo y me lo termino perdiendo por una jugada que no sumaba, pero no es la primera vez que un jugador me lesiona, pero nunca con esa mala intensión o con esa violencia, si me agarra el pie hubiera sido más grave. Toca dejarlo ahí porque sé que se ha agrandado el tema, pero hay que dejarlo ahí”.