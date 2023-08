La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvo unos últimos días muy movidos en referencia al tema selecciones. No es para menos. Los directivos estuvieron negociando para retener al entrenador de la Selección de Uruguay Sub-20, Marcelo Broli, pero no tuvieron éxito. Se va, de esta manera, una pieza importante de las selecciones nacionales charrúas, muy elogiado por Marcelo Bielsa.

Broli tuvo una propuesta formal de la AUF para renovar su contrato. Luego de lograr el título de la Copa del Mundo Sub-20 en Argentina, al entrenador le llegaron ofertas atractivas para dar un salto en su carrera. De hecho, un club qatarí lo quiere sí o sí. Ante esto, el director técnico de 45 años dará un paso al costado en la Sub-20.

Ovación (diario El País) aseguró que Marcelo Broli rechazó la propuesta que le hizo la AUF, de acuerdo a palabras de Marcelo García, presidente del Consejo Juvenil. “Ahora la búsqueda va a estar en quién va a dirigir los Panamericanos y después pensar tranquilos para el futuro el técnico de la Sub 20“, aseguró.

Los directivos uruguayos le hicieron una propuesta formal elevada desde lo económico para que continúe al frente de la selección uruguaya sub-20. No obstante, después de pensarlo, terminó por elegir la propuesta de Qatar que le contó a los directivos de la AUF.

Se va Broli de Uruguay, un entrenador elogiado por Bielsa

La figura de Broli fue muy elogiada por el entrenador de la Selección Mayor de Uruguay, Marcelo Bielsa. Cuando fue anunciado, había dicho: “Vi todo el Sudamericano Sub 20 y la gran diferencia entre Uruguay y el resto de los equipos fue la consistencia colectiva que tenía Uruguay agregada a las individualidades“.

“No digo que no tuviera individualidades, sino que esas individualidades estaban aglutinadas dentro de una idea colectiva muy desarrollada. Uno veía jugar al equipo uruguayo, y podía jugar bien, mal o regular, teniendo o no mejores individualidades, pero se sabía claramente que era un equipo que sabía a lo que jugaba y estaba organizado“, explicó en su conferencia de prensa de presentación al frente de la Celeste.

Luego de lograr el título del Mundial Sub-20, se mencionó la posibilidad de que Broli se sume al cuerpo técnico del Loco en la Mayor. Pero esto fue descartado por el rosarino, no sin antes destacar su trabajo. “No porque no valore su trabajo, o sus cualidades, o sus capacidades, porque si hay una cosa que quedó patentizada es la influencia del entrenador en el perfil del equipo que obtuvo la Copa del Mundo, pero yo llegué con un grupo conformado“, expresó.