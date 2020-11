Ahora el representante de Exequiel Palacios se sumó a pegarle a Ángel Romero

Twitter explota desde ayer debatiendo entre informaciones, posturas y puteadas sobre la jugada en que Exequiel Palacios sufrió una fractura lumbar ante Ángel Romero.

Renato Corsi - Representante de Exequiel Palacios: "Romero no llamó a Exequiel todavía" — Superfútbol (@superfutbol) November 13, 2020

Primero salieron los usuarios de las redes sociales, después el Jefe del Departamento Médico de AFA y ahora el representante del propio jugador argentino.

Rento Corsi habló este viernes en Superfútbol y fue durísimo contra el delantero de la Selección de Paraguay.

"Por suerte él está bien. Es muy humilde y él no habla, pero yo como ex jugador me parece que le fue muy mal y no entiendo cómo el VAR o la FIFA no lo sanciona. Fue malaleche, pero Exequiel de ese tema no habla, es callado", aseguró.

No se salvó ni la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF): "Ni Romero ni nadie de Paraguay se comunicó con Exequiel, pero los médicos de la Selección son unos fenómenos. Ya hablaron con los médicos de Leverkusen y se pusieron de acuerdo con el tratamiento. Entre hoy y mañana se va a ir a la casa. Exequiel está bien de ánimo y bien atendido, pero tiene dolor".

Por último, aseguró: "Hace mucho no veo a un jugador ir a cabecear con las dos rodillas tan arriba. Me llama la atención y no creo que haya sido revancha por la jugada con el hermano porque si tenés un poco de cabeza no vas así".

