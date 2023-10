El escándalo de la Selección de Venezuela femenina no termina y, tras la oleada de cominicados contra la DT, Pamela Conti, Sonia O’Neill ha salido a hablar públicamente sobre su caso. En una entrevista, la futbolista dio detalles sobre el trarto que recibió por parte de la entrenadora y planteó una solución.

Sonia O’Neill hizo estallar la polémica en La Vinotinto femenina durante el segundo encuentro amistoso ante Uruguay de la última fecha FIFA. La jugadora denunció su exclusión injusta de la convocatoria y los malos tratos por parte de la seleccionadora.

Ahora, en una entrevista con el periodista Richard Méndez, la jugadora nacida en Canadá dio detalles de su último cruce con la entrenadora. “Yo no quiero hablar con emociones o formar una guerra. Esa no fue mi intención, solo que la verdad sea pública. Yo estaba encadenada por mucho tiempo y eso se acabó”.

La mediocampista insistió en que contaba con el permiso para abandonar la concentración. “Ese día del partido éramos tres jugadoras que necesitábamos ir al banco, para resolver un tema con las tarjetas. Al llegar al lobby del hotel, estaba un coordinador y le dije que necesitaba ir al banco con Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier. Él nos responde ‘bueno, está bien’. Al regresar, Pamela estaba en el lobby con otras jugadoras y nos avisan que tenemos reunión a las 11:45”.

“Quiero que todos sepan la verdad de los abusos de Pamela Conti. Ella llama antes del partido a Bárbara y Mariana para hablar aparte muy mal de mí, luego les dice que va a la rueda de prensa para decir que mi caso fue por indisciplina. Es muy posible que después de esto y así cambien de entrenador en el futuro, no me vuelvan a llamar para la selección” añadió.

La jugadora se refirió al momento en que anunció que se alejaría del fútbol por motivos de salud mental. “Me mandó un mensaje después de los Centroamericanos diciéndome que me apoya. Yo estaba en shock. Lo hizo para proteger su trabajo. Ella no me miró a la cara en todo el torneo, así como después en Venezuela. Cuando me mira, me mira con asco“.

La solución de Sonia O’Neill

Sonia O’Neill lanzó su propuesta para poner fin al caos en el vestuario de La Vinotinto. “Pamela Conti debe conseguir ayuda sobre cómo manejar las cosas y cómo tratar a la gente. Debe parar el abuso emocional o mental. Si no, debe haber otro entrenador que tenga personalidad. Un entrenador que hable claro a las personas a la cara, que no hable de novias, de parejas, de chismes, de unas jugadoras con otras jugadoras, que no ataque y esté enojada con jugadoras que están lesionadas“.