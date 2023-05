La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este 15 de mayo la llegada de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino toma el mando de la Selección de Uruguay y ha sido presentado este miércoles ante la prensa. El seleccionador habló del rol de los “históricos” de la Celeste.

La llegada de Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay era un secreto a voces desde hace semanas. El ‘Loco’ ha venido siendo vinculado al combinado charrúa y parecía cuestión de tiempo para que se hiciera oficial.

Ahora, finalmente es un hecho. El entrenador inicia una nueva etapa en su brillante carrera y ya viste los colores de Uruguay. El argentino, que tuvo su última experiencia en Leeds de Inglaterra, ha sido presentado por la AUF.

¿Se quedan los históricos?

Una de las grandes incógnitas de lo que será el rol de los jugadores de mayor experiencia, como es el caso de Luis Suárez, Edinson Cavani e incluso Fernando Muslera. El nuevo DT fue cuestionado sobre esto en la conferencia.

“No he hablado con ningún jugador, creo que corresponde hacerlo. Escuchar, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decidir. No tengo una posición previa establecida. Hablar aquí sin haber hablado con ellos no parece prudente” dijo el seleccionador.