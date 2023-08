El Internacional de Porto Alegre superó el difícil escollo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores frente a River Plate (resultado global de 3 a 3 y victoria en la tanda de lanzamientos desde el punto del penal), por lo que se transformó en uno de los serios candidatos para estar en el duelo definitorio en el Estadio Maracaná el próximo cuatro de noviembre.

Y para encaminarse en su búsqueda de la tercera conquista de América de su historia, el Colorado se fortaleció con un refuerzo de jerarquía. Se trata de Hugo Mallo, exlateral del Real Celta de Vigo (allí desarrolló toda su carrera hasta el momento) y que tuvo su paso por la Selección de España Sub 19, Sub 20 y Sub 21.

Claro, el actual entrenador del Internacional de Porto Alegre es el argentino Eduardo Coudet, que coincidió con el futbolista en cuestión en la etapa que encabezó el plantel principal del elenco de Galicia entre 2020 y 2022. Allí forjaron la relación a tal punto que lo llamó para que sea parte del equipo que dirimirá el pase a Semifinales de la Copa Libertadores ante Bolivar.

¿Cuándo juega Inter de Porto Alegre vs. Bolivar por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores?

El Inter de Porto Alegre, tras eliminar a River Plate, y el Bolivar, que derrotó al Athletico Paranaense, chocarán por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2023. La ida se llevará a cabo el martes 22 de agosto en el Estadio Hernando Siles de la Paz, en tanto que la vuelta está pautada para jugarse el martes 29 en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre.

Los números de Hugo Mallo en su carrera

Hugo Mallo desarrolló toda su carrera en el Real Celta de Vigo en donde acumuló 449 partidos entre competiciones como LaLiga, Copa del Rey y Europa League. En total registró 12 goles y 28 asistencias.