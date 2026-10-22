Llegó a más de 2.6 millones de vistas: La primera advertencia de Atlético Mineiro a Boca para la final

Tensión máxima previa a la final continental. Descubre la primera advertencia de Atlético Mineiro a Boca que supera las 2.6 millones de vistas.

Esto ya se empezó a calentar y no precisamente por el calor que hará en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro no dudó y ya le hizo la primera advertencia a Boca Juniors de cara al partido por el título.

Boca clásificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-2 a Vasco da Gama en el marcador global y sus primeras dos publicaciones sobre el partido que jugarán el 21 de noviembre tuvieron a Leandro Paredes y los mensajes “estamos en la final. ¡Gano Boca!” y “a la final. Sigue viendo”. Todavía no se conocía el rival.

Atlético Mineiro fue más allá, y a pesar de que terminó pidiendo tiempo contra Montevideo Torque porque estuvo a un gol de irse a los penales, se animó a poner el estadio ‘Metropolitano’, de Barranquilla, en una publicación que le envío un mensaje claro a Boca Juniors.

La primera advertencia de Atlético Mineiro a Boca para la final de Sudamericana

Con un video que tuvo más de 2.6 millones de reproducciones en Instagram, Atlético Mineiro usó su símbolo típico, un gallo, llegando al estadio Metropolitano para advertirle a Boca que “nos vemos en Barranquilla”. ¡Video!

¿Quién tiene más títulos de Copa Sudamericana, Boca Juniors o Atlético Mineiro?

Desde que empezó a jugarse la Copa Sudamericana en 2002, Boca Juniors registra dos títulos (2004 y 2005). Atlético Mineiro no ha ganado esta competición, pero cuando se llamaba Copa Conmebol la ganó dos veces en 1992 y 1997.

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