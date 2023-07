Muchas veces el periodista deportivo comete excesos a la hora de criticar, con temas polémicos cualquier tipo de opinión genera comentarios adjuntos. Eso pasó hace poco después del partido entre Universitario de Deportes y Corinthians.

La Copa Sudamericana 2023 terminó para el conjunto crema, el cual cayó con un global de 3-1, y ahora se deben enfocar al ciento por ciento en el torneo local. Uno hecho en contra del espectáculo, fue la batalla campal que pasó entre peruanos y brasileños.

Después de la celebración de Ryan Gustavo de Lima, donde mostró su camiseta a la hinchada de Universitario. Todo se descontroló, generando instantes finales, llenos de muchísima tensión. Pero alguien que fue mucho más allá, fue el periodista deportivo de Movistar.

Pedro García tomó la palabra en el programa Al Ángulo, señaló: “El equipo cuando se va al túnel de acceso al vestuario, vi mucha cara de palteado, de asustados. No les pasó nada. Todo lo originó un taradito que integra el equipo de Corinthians que le hizo cacha a la tribuna”.

Criticando muy duro al joven delantero de Corinthians, demostrando su malestar por el comportamiento del futbolista de nacionalidad brasileña: “Entiendo que la reacción de Di Benedetto también estuvo mal, pero cómo se le ocurre en un contexto de esta previa enseñarle a la gente la camiseta”.

PEDRO GARCÍA INSULTÓ A RYAN:

Acá, llegó el comentario desafortunado del comunicador. Volviéndose tendencia en redes sociales: “No me entra en la cabeza, es un estúpido. Pudo haber provocado él, con su imprudente celebración, no una tragedia, pero sí un problema mayor. Ellos pidieron una protección especial, amagaron con no jugar y él pone la camiseta. Es un estúpido”.