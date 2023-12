Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen midiéndose, a pesar de estar jugando fuera de Europa en diferentes continentes y de transitar, claramente, por la última etapa de sus respectivas carreras. No obstante, el rendimiento que demostraron durante el 2023 los mantiene en el pelotón de los futbolistas más destacados del mundo, a pesar de haber entrado en un rango de edad con las que se los considera veteranos.

De hecho, Leo se adjudicó el Balón de Oro e integra la terna a Mejor Jugador en los Premios The Best (se celebrarán en Londres el próximo 15 de enero), en tanto que CR7 es uno de los máximos goleadores del planeta en el año (lleva 50, al igual que Erling Haaland y Kylian Mbappé, a apenas un solo grito del líder en esta clasificación que es Harry Kane).

Respecto a esta tendencia que hace que todavía disfrutemos de la que es una de las máximas rivalidades en la historia del deporte rey, Arsène Wenger, Jefe de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, explicó que las recientes implementaciones que realizaron desde la entidad en el reglamento del juego, colaboraron para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se sostengan en el más alto nivel.

”El VAR ha ayudado con el protección de los jugadores, ya que saben que no pueden escapar de hacer malas entradas que causen lesiones. Así que, en general, ha habido enormes mejoras en el aspecto del bienestar y queremos continuar con ese progreso. Vemos jugadores recibiendo premios mundiales, como Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, todos mayores de 35 años. Y no es raro ver carreras internacionales que duran más de 20 años. No hace mucho, eso no era posible”, señaló para el sitio oficial de la FIFA el exentrenador de Arsenal.

De todos modos, Arsène Wenger, en relación al nuevo Mundial de Clubes que se añadirá al resto de competencias, admitió que el calendario tan apretado es un tema a revisar: ”Acepto que el calendario del fútbol es muy intenso, pero esta es una competición que se celebrará cada cuatro años y, por supuesto, hay que respetar el período de descanso durante y después de la competición. Hay demanda de grandes competiciones de fútbol y ha habido un buen apoyo para que esto se concrete”, cerró.

Lionel Messi nominado en los premios FIFA The Best

Lionel Messi, por su labor en los primeros seis meses del 2023 en el París Saint-Germain, ingresó en la terna final de la categoría Mejor Jugador de año de los The Best FIFA Awards. Competirá con Erling Haaland (el principal candidato a ganar) y Kylian Mbappé. La ceremonia se desarrollará el próximo 15 de enero en la ciudad de Londres.

Cristiano Ronaldo pelea por ser el máximo goleador del 2023

Cristiano Ronaldo suma 50 goles y está a tan solo uno de Harry Kane, por el momento el líder de la clasificación de los máximos goleadores del 2023. CR7 todavía tiene tres compromisos con el Al Nassr por la Liga Pro Saudí con los que puede quedarse con el primer puesto: Al Ettifaq 22/12, Al Ittihad 26/12 y Al Taawon 30/12.