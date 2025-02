Cristiano Ronaldo confiesa que quiere jugar el Mundial 2026: “Me siento en buena forma para estar ahí”

Telefoot consigue el testimonio más esperado por los fanáticos de Cristiano Ronaldo. A sus 40 años el delantero portugués confirma su deseo por decir presente en la Copa del Mundo del año 2026 y por ende en su sexta edición de los Mundiales. A la espera de saber qué decidirá Roberto Martínez de cara a la edición donde se estrenará el formato para 48 selecciones, el ex mito de entidades como Real Madrid o Manchester United desvela que intentará una vez más quedarse con el único título que sus manos no han podido levantar.

“No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”, reflexionaba un Cristiano Ronaldo tajante alrededor de la oportunidad de levantar la única medalla que todavía sus manos no rozan en una carrera de ensueño y donde también el reto de los 1000 goles aparece por delante. Martínez tiene la última palabra.

Recordemos que el ex delantero Real Madrid, Juventus, Manchester United o Sporting de Lisboa ha disputado todas las ediciones de la Copa del Mundo de manera ininterrumpida desde el año 2006. En aquella campaña donde Portugal llegó a las semifinales del certamen y únicamente un penalti de Zinedine Zidane le privó de la posibilidad de ir a Berlín en busca del título. Sudáfrica 2010 fue un trago amargo tras la derrota con octavos contra España, Brasil 2014 una pesadilla en la fase de grupos, mientras que tanto Uruguay como Marruecos en las ediciones posteriores evitaron que cristianos y ella se con vida hasta las fases más determinantes del torneo.

Pero no solamente el delantero portugués piensa en el verano del 2026. A sus 40 años y en medio de una nueva temporada llena de retos por Al-Nassr, reconoció que es poco lo que todavía queda por conseguir tras haber dominado el continente europeo desde su debut allá por inicios de la década de los 2000. Solamente el deseo de poder compartir césped con su hijo, indica en Telefoot, le hace querer seguir compitiendo en un deporte que desde Qatar 2022 le tiene como bandera de Oriente Medio.

“Me gusta jugar, sé que habrá un final. En uno, dos o tres años, no lo sé. No me importa. La pasión sigue siendo lo más importante. Antes de un partido siempre tengo un nudo en el estómago, siempre tengo esa adrenalina que sube y me hace sudar. Todavía siento eso y es esa pasión la que todavía me impulsa a jugar…Me gustaría jugar con mi hijo de 14 años, pero ya veremos, depende más de mí que de él”, analizaba igualmente CR7 sobre su futuro en un juego donde en caso de jugar el Mundial 2026, lo haría ya con 41 veranos en sus piernas.

Los números de CR7 en los Mundiales

Son 22 los partidos de CR7 en el máximo torneo de este juego. Todo ello de la mano de 8 goles que eso sí, nunca pudieron llegar en fase de eliminación directa. Alemania 2006 fue el punto más alto con un cuarto lugar donde Portugal eliminó a selecciones de la talla de Inglaterra o Países Bajos. Brasil 2014, donde CR7 llegó tocado en lo físico, vio al combinado luso despedirse en la fase de grupos.

Jugadores que disputaron cinco Mundiales

Antonio Carbajal (México: 1950, 54, 58, 62 y 66), Lothar Matthaus (Alemania: 1982, 86, 90, 94 y 98), Rafael Márquez (México: 2000, 06, 10, 14 y 18), Gianluigi Buffon (Italia: 1998, 02, 06, 10 y 14) y Andrés Guardado suponen los nombres que han conseguido decir presente en tantas ediciones de la Copa del Mundo. Messi y CR7, quienes iniciaron su camino juntos en el 2006, pueden cerrar su sexta participación allá por el verano del 26 por Norteamérica.

