Marcelo hace días anunció su retiro. Tras su regreso al fútbol brasileño, en donde defendió la camiseta del Fluminense entre 2023 y 2024, el lateral izquierdo campeón de todo con el Real Madrid, bajo el marco de su decisión, brindó una entrevista en la TV española en la que sorprendió con una de sus respuestas respecto a su consideración sobre los que fueron sus compañeros.

”¿Cuál es el futbolista que más te ha impresionado?”, le consultó Pablo Motos, el conductor del reconocido programa El Hormiguero, a lo que el ahora exfutbolista contestó: “Gracias a Dios he jugado con jugadores muy buenos en la selección brasileña, en el Real Madrid y en el Fluminense. Para mí, Ronaldinho en la selección, que en su época era muy ‘top’, pero el que más me ha impresionado ha sido Isco”.

Asimismo, sin mencionar a Cristiano Ronaldo, con el que compartió plantel en el Real Madrid durante casi 10 años, Marcelo agregó: ”Isco, Luka Modric y Toni Kross, los tres, eran increíbles, pero Isco te decía que en el entrenamiento no le iban a robar el balón y no se lo robaban. Era y es muy ‘top’ porque sigue jugando“.

Por otro lado, también contó con cuáles se las pasó mejor en el día a día: “Hay varios. Lucas Vázquez es un cachondo, James Rodríguez, Sergio Ramos… Hay varios. Cristiano Ronaldo, Luka Modric cuando mezclaba el croata y el español, Neymar también es muy gracioso… Muchos jugadores”.

La anécdota de Marcelo con Carles Puyol

El brasileño aprovechó la charla para recordar una secuencia con Carles Puyol en un Clásico de España, en la que estuvo en riesgo su integridad física: “Carles Puyol. Me acuerdo que hice una jugada en la que regateo a uno, él viene y yo pienso: ‘Yo estoy cerca del balón, él no va a llegar y no me va a dar una patada’. Pero llegó, se tiró y si yo no quito el pie, fuera“.

Marcelo homenajeado por el Real Madrid en la previa del Derbi

En la previa de Derbi Madrileño que tuvo lugar el sábado pasado en el Estadio Santiago Bernabéu, Marcelo fue homenajeado por el Real Madrid instantes antes del pitazo inicial. Recibió una placa por parte de Luka Modric y fue aplaudido por los aficionados y por los futbolista del conjunto de Carlo Ancelotti.

Por cierto, si bien hubo indiferencia por parte de los jugadores del Atleti, que ya estaban concentrados en el inicio del encuentro, Diego Simeone, que como entrenador del colchonero le tocó sufrirlo, se sumó con sus aplausos al reconocimiento para el brasileño.

