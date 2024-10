Quizás se dio cuenta que la meta que se planteó públicamente a sus 39 años fue demasiado ambiciosa. Es que Cristiano Ronaldo, semanas atrás en una conversación con Rio Ferdinand para su canal de YouTube, dijo que quería pasar la barrera de los 900 goles para apuntar a los 1000. Incluso, de paso, le tiró un poco de tierra encima a los 1000 goles que Pelé dijo que convirtió, puesto que no hay registro de absolutamente todas las celebraciones del brasileño.

El primer paso para esa meta lo dio. De hecho, este lunes 30 de septiembre, el portugués marcó por ocasión número 904 en el partido que el Al Nassr venció 2 a 1 al Al Rayyan en condición de local por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC (Asia).

No obstante, Cristiano Ronaldo -que el próximo 5 de febrero cumplirá 40 años- demostró ser consciente de que los 1000 tantos le quedan demasiado lejos. Es más, como nunca antes y de manera repentina, reconoció que el retiro del fútbol profesional es algo que empieza a vislumbrar en el horizonte.

“Ahora simplemente estoy disfrutando del fútbol porque sé que no me queda mucho tiempo sobre el campo”, expresó CR7 una vez terminado el Al Nassr vs. Al Rayyan. Y como si fuera poco, intempestivamente, también se mostró desinteresado por cerrar de la mejor manera posible sus estadísticas: ”Para mí ahora no es importante ser el mejor jugador o ganar premios. Lo que me importa ahora es disfrutar y ayudar a mi equipo”.

La celebración de CR7 de su gol número 904.

Cristiano Ronaldo necesitaría más de dos temporadas para llegar a los 1000, siempre que mantenga sus números

Aun en un plano hipotético en el que el fútbol pueda ser directamente proporcional, el objetivo de los 1000 goles que se planteó Cristiano Ronaldo se presentan como una misión muy difícil de cumplir. Porque le faltan 96 celebraciones y debería mejorar considerablemente sus estadísticas de sus últimas campañas para dividir el trabajo entre el curso actual y el siguiente.

Es que en la temporada 2023/2024 CR7, entre el Al Nassr y Portugal, registró 46 tantos, mientras que en la anterior; entre los conflictos con el Manchester United, su arribo al Al Nassr y el combinado luso; llegó a tan solo 29. Por lo que si llega a igualar en las próximas dos temporadas lo que hizo en la 23/24, de igual modo le faltarán 12 goles más y para entonces tendrá cerca de 42 años.

¿CR7 se bajó del Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo se mantuvo como uno de los puestos fijos de las convocatorias de Roberto Martínez para la Selección de Portugal. Integró el plantel que peleó la Euro y ya jugó las dos primeras fechas de la UEFA Nations League. Por lo que se mantiene con chances de ser parte del combinado luso que se presente en la Copa Mundial del 2026, aunque sus declaraciones recientes, a dos años del certamen, generan dudas.