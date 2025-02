¿Nace el CR7 Group? Cristiano Ronaldo desvela que quiere comprar y ser dueño de varios clubes

La última gran entrevista de Cristiano Ronaldo dejó todo tipo de titulares. El delantero del Real Madrid o Manchester United analizó desde su salida del Santiago Bernabéu a un presente por Arabia Saudita donde incluso puso el fútbol de Oriente Medio por encima del norteamericano que en este momento comanda Lionel Andrés Messi. También hubo tiempo para hablar del futuro y donde el atacante portugués no dudó en asegurar que sus próximos pasos ligados al deporte rey irán de la mano con a lo mejor ser el dueño de algunos clubes.

En su charla con Edu Aguirre en La Sexta Cristiano Ronaldo se desmarcó de la posibilidad de ser entrenador. Dejó en claro que lo que más le gustaría en caso de seguir ligado al deporte rey pasaría por convertirse en el CEO o dueño de alguno de los clubes que le abren las puertas. Ni mucho menos CR7 se frenó a la hora de hablar de una única propiedad y abrió la puerta a un proyecto similar al City Group o al conglomerado de equipos que manejan entidades de la talla del Chelsea o Paris Saint Germain. ¿Nace el CR7 Group?

“Ser dirigente de un club no tiene ningún sentido. Si tengo la posibilidad de ser dueño ¿Por qué he de ser dirigente, director deportivo o CEO?”, se preguntó. “Por eso, es mi sueño -agregó-, y tengo la certeza de que lo voy a ser, e incluso digo más, no solo espero tener un club, sino varios”, empezaba el futbolista portugués analizando su futuro ligado al deporte. Al ser consultado nuevamente sobre la posibilidad de dirigir desde la banda, dejó en claro que ni mucho menos se ve vestido de traje comandando a las nuevas generaciones. Arabia Saudita ya sabría de sus decisiones.

Los motivos pasan por la dificultad que esto supondría. Cristiano Ronaldo no negó que se trata de una de las labores más complicadas del fútbol de élite y que no cualquiera se encuentra apto para ello a pesar de su pasado sobre el césped: “No, no quiero ser entrenador. Quiero hacer cosas que no domino y quiero aprender. Jugué fútbol toda la vida y creo que ser entrenador es todavía más difícil. Mi personalidad no creo que se adapte bien a ser entrenador, no lo necesito. ¿Ser dueño de un club? Tiene más sentido. Eso no lo descarto. Si es un buen negocio no lo descarto”.

No olvidemos que CR7 ya es dueño de un porcentaje del As-Nassr: GETTY

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero recordemos que en este momento el delantero portugués ya es dueño de un porcentaje del Al-Nassr de Arabia Saudita. Todo ello gracias a su última renovación y donde según diferentes portales, Cristiano Ronaldo cobraría un sueldo cercano a los 200 millones de euros de manera anual. El máximo goleador en la historia del Real Madrid no negó en afirmar que su fin ligado a los terrenos de juego se encuentra más cerca de lo que muchos querrían.

Los otros negocios que prepara Cristiano Ronaldo

“Me estoy preparando, estoy preparando mi futuro con empresas, cosas que me puedan motivar, que pueda ayudar a la sociedad, a los jóvenes… Hoteles, clínicas, empresas de recuperación. Hacer cosas que pueda pasar el tiempo, que me divierta….Si lo dejo con 42, es mucha edad, es lo normal… es un regalo. Me dedico demasiado a esto y a veces vivo poco. Me cuesta cada vez más, estaba en la selección y era el cumpleaños de mi hija Alana”, más reflexiones para entender los próximos pasos en la carrera de un futbolista al cual por Oriente Medio esperan tener al menos hasta la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026.

¿Cuántos goles le faltan a CR7 para llegar a los 1000?

Si bien Cristiano Ronaldo dejó en claro que el reto del millar de goles no se encuentra ni mucho menos y sus objetivos a corto plazo, cierto es que únicamente le restan 63 gritos sagrados para convertirse en el primer futbolista en arribar a dicha cifra de manera oficial. A la espera de saber si lo consigue o no, CR7 ya se catapultó como el mejor de la historia en varios extractos de dicha entrevista.

