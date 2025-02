Cristiano Ronaldo sobre la MLS de Messi: “Es peor liga que la de Arabia Saudita”

Cristiano Ronaldo rompió el silencio a poco menos de 48 horas de su cumpleaños número 40. El ex goleador de gigantes como Real Madrid o Manchester United habló sobre su trayectoria en la élite e igualmente sobre un presente en Arabia Saudita que no puede entenderse sin la comparación con la MLS de Lionel Andrés Messi. En una sentida y extensa entrevista con La Sexta, asegura que el torneo de primera división de Oriente Medio se encuentra por encima que el Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor”, empezaba Cristiano Ronaldo alrededor de una comparación que por supuesto se ha ido aumentando gracias a la presencia de su figura en el al nacer y por supuesto a partir del desembarco de Messi en Inter Miami.

Ronaldo define su llegada a Oriente Medio como un reto diferente a todos los que ha vivido a lo largo de su carrera. No negó las dificultades de adaptarse a un nuevo fútbol donde todavía queda mucho trabajo por delante. Reconoce ser el primer embajador de un proyecto que pretende convertir el fútbol Saudí en una de las 10 mejores del planeta antes del Mundial del 2034: “Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los 12 años de Madeira, no me intimidan los grandes retos, me gustan. Ir a Arabia no era el mismo pensamiento que jugar en Europa, pero no me quitó el sueño. Sabía cómo era la liga aquí, en el fútbol se sabe de todo. Era un rumbo diferente en mi vida y me gusta mucho”.

La entrevista del portugués dejó todo tipo de titulares y también analizó por supuesto su relación con quien ha sido su mayor rival desde hace prácticamente 15 años. Cristiano habló de Messi de manera más que amable y dejando en claro que nunca hubo una enemistad entre ambos. Lo que para diversos medios de comunicación se trató de una rivalidad por fuera de los terrenos de juego, para ambos protagonistas era únicamente una forma de motivarse mutuamente cada 7 o 10 días en el máximo nivel. Incluso Ronaldo habló de diversas galas donde tuvo que traducirle a Messi desde el inglés y con la mejor de las disposiciones.

Repetimos que la charla tuvo todo tipo de titulares y donde por supuesto también Cristiano Ronaldo habló de la marca de 1000 goles que persigue en este momento por Arabia Saudita. Aseguro que no le quita el sueño, más sí que se encuentra en su hoja de ruta y que como dejasen claro meses atrás, la fecha del retiro se encuentra un día más cerca.

¿Por qué CR7 se fue de Real Madrid?

“Quería una etapa diferente, mi etapa estaba cerrada. Quería una motivación diferente. No me desgastó, fue algo que le dije al presidente, él aceptó que podía salir. Estábamos en una fase de negociación y no se portó tan bien conmigo, lo entiendo porque lo hace siempre así y yo no podía volver atrás porque le di mi palabra a la Juve y le presidente quiso dar marcha atrás. Pero aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos”, explicaba el luso alrededor de su decisión de dejar un equipo tricampeón de Europa en el verano del 2018. Ronaldo también dejó en claro que espera que algún día pueda tener su partido de despedida en el Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo pidió el Balón de Oro para Vinicius

El ex delantero del Real Madrid o Manchester United dejó en claro que no es la primera vez que siente que el máximo premio a nivel individual no queda en manos del mejor futbolista de la temporada. Cristiano Ronaldo pidió el Balón de Oro para Vinicius y asegura que a lo largo de su carrera sintió en un par de ocasiones lo mismo que el delantero brasileño de la Casa Blanca.

