La razón por la que Cristiano Ronaldo no fue considerado para los The Best FIFA Awards 2023

FIFA anunció este jueves 14 de diciembre a los finalistas de la categoría Mejor Jugador del 2023 de los The Best Awards, cuya gala se llevará a cabo el próximo 15 de enero en Londres. Tal terna generó bastante revuelo en los fanáticos de Cristiano Ronaldo, porque no solo que el portugués no aparece, sino que, además, Lionel Messi es uno de los tres que siguen en carrera junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Por lo tanto, la gran pregunta fue por qué CR7 no fue incluido cuando, por más que haya salido del fútbol europeo, se mantiene como uno de los máximos goleadores del año en el mundo (acumula 50 tantos, entre el Al Nassr de la Liga Pro Saudí y la Selección de Portugal, misma cifra que hasta el momento comparte con Erling Haaland).

La respuesta la dio la propia FIFA en sus redes sociales, en donde explicó las razones por las que cada uno de los finalistas llegó a la instancia en cuestión. Lionel Messi, por haber sido campeón de la Ligue 1 2022/2023 con el París Saint-Germain y por haberse convertido en el en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeas.

Erling Haaland, por haber sido determinante en la triple corona del Manchester City: UEFA Champions League, Premier League y FA Cup. Además, fue el máximo goleador de Europa en la temporada. Y Kylian Mbappé, también por haber ganado la Ligue 1, por haber sido el máximo goleador y ser elegido como el mejor jugador del torneo de la primera división de fútbol de Francia.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, con el Al Nassr fue segundo en la Liga Pro Saudí y solo logró ganar la Copa de Campeones de Clubes Árabes, una competencia que es organizada por la UAFA (Unión de Asociaciones de fútbol árabes), pero que no es reconocida por la FIFA. Es decir, no la considera como oficial. Por esta cuestión principal, no reunía las condiciones necesarias para ser tenido en cuenta.

Los jugadores que fueron considerados por la FIFA para los The Best, pero que quedaron en el camino

Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, superaron una primera instancia de los premios The Best 2023 que también estaba integrada por otros ocho futbolistas: Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

¿Quiénes votan en los premios The Best FIFA Awards?

Las distintas categorías son confeccionadas por un panel de expertos. Luego, un jurado internacional compuesto por cuatro grupos (entrenadores de selecciones masculinas, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y simpatizantes que han votado en la página oficial de la FIFA) ha seleccionado a los integrantes de las ternas.