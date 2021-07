Fiji no dejó dudas en la final ante Nueva Zelanda y, como había hecho en Río 2016, gana la medalla de oro en Rugby 7. El partido por el bronce fue para Los Pumas '7s.

Tokio 2020: Fiji vence a los All Blacks y repite el oro olímpico en Rugby 7

El dominio de Fiji en el Rugby 7 es totalmente indiscutible. Ni siquiera el poderío de los All Blacks pudo en la final del torneo de los Juegos Olímpicos. Así, como ya había pasado en Río 2016, los fiyianos ganaron la definición y se quedan con la medalla de oro en Tokio 2020. El bronce fue para la Selección Argentina, Los Pumas '7s.

Fue victoria de Fiji por 27-12 en la final ante Nueva Zelanda en la definición del Rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Tokio. El conjunto comandado por el británico Gareth Baber llegó a la final luego de superar a Argentina (26-14) en la semifinal, horas antes del juego definitorio por la medalla de oro.

El camino de Fiji para lograr el oro por segunda vez consecutiva en los Juegos Olímpicos fue de menor a mayor. Tuvo un duro debut ante Japón (24-19), que lo puso en aprietos, pero que logró sortear para no complicar así su situación en la fase de grupos y evitar a rivales más duros en las fases de playoffs. Luego, no dejó dudas ante Canadá (28-14) ni tampoco ante Gran Bretaña (33-7). En los cuartos de final, no le dejó ninguna chance a Australia (19-0).

En la semifinal sufrió más de la cuenta, ya que al final del primer tiempo, Los Pumas ganaban 14-12, pero dos tries y conversiones liquidaron las acciones para así llegar a la definición. Y ante Nueva Zelanda, pese a alguna aproximación neozelandesa sobre la parte final, también recurrió a la parte final para liquidarlo y, así, ganar el título y el oro. En tanto, los All Blacks se conforman con la medalla de plata.

Fiji no dejó dudas ante Nueva Zelanda (Olympics.com)

Los Pumas logran la medalla de bronce

La Selección Argentina de Rugby 7 cierra un torneo histórico con la consagración en el duelo por el bronce ante Gran Bretaña, al vencerlos por 17-12. El equipo de Santiago Gómez Cora tuvo que sufrir para lograr esta medalla histórica, ya que no contó con el suspendido Gastón Revol ni con el lesionado Matías Osadczuk. Aún así, el equipo luchó y llegó a una merecido bronce, que significa la primera medalla para la delegación argentina en Tokio 2020.