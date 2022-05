En la conferencia de prensa posterior a la eliminación de Rafael Nadal en el Masters 1000 de Roma, el español explicó que vive "con montones de antiinflamatorios" porque si no no puede entrenar.

El 2022 comenzó siendo sorprendente para Rafael Nadal y para todos los fanáticos del tenis alrededor del mundo. El jugador de Manacor hilvanó 20 triunfos al hilo en sus primeras presentaciones, demostrando que había regresado a su mejor nivel, superando diferentes dolencias.

Con títulos en Melbourne, Australian Open y Acapulco, el español encadenó una increíble racha que terminó en la final de Indian Wells ante Taylor Fritz. Posteriormente, una lesión en su costilla y un problema crónico en su pie atentaron contra el nivel del ibérico, que continúa luchando semana a semana para mantenerse competitivo en el circuito.

Este jueves, en número 4 del Ranking ATP cedió en los octavos de final del Masters 1000 de Roma ante Denis Shapovalov (16°) y volvió a referirse a su dolor en el pie. El ganador de 21 Grand Slams se había quedado con la primera manga, pero se sintió molesto en las siguientes, cayendo ante el canadiense por 1-6, 7-5 y 6-2.

"¿Si voy a ir a Roland Garros? No estoy lesionado. Soy un jugador que vive con una lesión constante. Eso es mi día a día. Es difícil, la verdad... y claro que a veces me cuesta aceptarlo. Volví a tener mucho dolor en el pie y ya está, pero aún queda tiempo. Desde la mitad del segundo set comenzó la cosa, desde ahí no era jugable para mí. Pero quiero felicitar a Denis, bien hecho por él", explicó Nadal en la conferencia de prensa.

"Es triste, porque venía jugando mejor, sintiéndome bien en los entrenos... y volver a esto es duro. El dolor no viene por ningún movimiento. Está ahí todo el tiempo. Me encantaría contar otra cosa, hablar de tenis y hablar de otra cosa. Pero hoy es lo que hay. Lo que puede pasar en los próximos días, no lo sé. Lo que puede suceder en una semana, realmente no lo sé ahora", agregó luego.

Y luego resaltó sus ganas de estar en el Abierto de Francia: "Durante Roland Garros voy a tener a mi médico allí conmigo. Eso a veces ayuda porque puedes hacer cosas. Obviamente, hoy estoy triste. Como todo el mundo sabe, es un torneo que me gusta mucho. No jugar allí es algo que no me gustaría".