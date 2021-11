La noticia del asesinato, el posterior juicio, la condena. Todo lo que rodeó a Oscar Pistorius fuera de la pista, donde brilló el exatleta paralímpico, fue seguido como una novela. Que ahora tendrá un nuevo capítulo: tras cumplir la mitad de su condena por asesinato, podría salir en libertad.

El sudafricano, quien sufrió la amputación de sus dos piernas a los 11 meses de vida, está preso desde 2014 por matar a su novia Reeva Steenkamp el 14 de febrero de 2013.

El atleta le disparó a Steenkamp cuatro veces a través de la puerta de un baño cerrado y alegó haberla confundido con un ladrón en su casa de Pretoria.

La primera condena llegó en septiembre de 2014: cinco años por homicidio involuntario. Tras la apelación, un año después fue declarado culpable de asesinato y se amplió su condena a 13 años y cinco meses.

Ahora, tras haber cumplido la mitad de su condena podría ser beneficiado por la libertad condicional pero para eso deberá participar de una reunión con los padres de la víctima, lo que se denomina "justicia restaurativa".

El departamento sudafricano de servicios penitenciarios reconoció que entabló conversaciones con la familia Steenkamp sobre una posible reunión con Pistorius, en la que debería reconocer y asumir la responsabilidad de sus actos.

Claro que no es tan sencillo: "La madre de Reeva, June, siempre ha dicho que ha perdonado a Oscar, pero eso no significa que no deba pagar por lo que ha hecho... Barry (el padre) lucha un poco con eso, pero es algo que tendrá que expresar en el momento adecuado", dijo la abogada familiar Tania Koen. Y que estarían dispuestos a juntarse. "La herida, a pesar de haber pasado tanto tiempo, sigue estando muy viva".

Pistorius ganó seis medallas de oro en Juegos Paralímpicos desde 2004 a Londres 2012, además de ser el primer atleta con doble amputación en participar en un Juego cuando participó del equipo sudafricano de postas 4x400 en 2012. A sus 34 años, deberá reunirse cara a cara con los padres de su novia en lo que pretende ser un cierre para esta historia.