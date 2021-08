Han sido horas emotivas en el entorno de la Selección de España de baloncesto. Más allá de la eliminación de los Juegos Olímpicos, el anuncio del retiro de Pau Gasol y Marc Gasol de La Roja ha sacudido a los fanáticos del deporte de las alturas. Ahora el mayor de los hermanos ha dejado en el aire su retiro deportivo definitivo.

A sus 41 y 36 años, era de esperarse que Pau Gasol y Marc Gasol estuvieran teniendo sus últimos minutos con la camiseta de España en estos Juegos Olímpicos. Aún así, el anuncio oficial ha generando una gran repercusión en el baloncesto español y mundial, dado que se trata del fin de la generación más exitosa de La Roja.

Ahora solo queda una cosa por resolver. Se ha dado por hecho que Marc volverá con los Lakers para la campaña 2021-2022 de la NBA, pero el futuro de Pau es una incógnita. Es un verdadero milagro que el pívot se recuperara de la complicada lesión de tobillo y llegara a Tokio 2020, por lo que muchos dan por hecho que el partido ante el Team USA ha sido lo último del jugador como profesional.

Pau Gasol no descarta el retiro definitivo

Este miércoles 4 de agosto, la leyenda pasó por la sala de prensa para hablar en frío sobre el anuncio de su retiro de la Selección. El bicampeón de la NBA no descartó retirarse del todo. "Ayer fue un momento de muchísimas emociones. Estoy aún digiriendo un poco todo, echando la vista atrás sobre lo que hemos podido hacer con este gran equipo y esta gran familia. Ya veremos si me retiro o no, eso lo veremos más adelante".

Fuente: Getty

Pau Gasol reconoció que, más allá de su brillante carrera en la mejor liga del mundo, su paso por la Selección de España está entre lo más importante de su carrera. "Mi carrera no se concibe sin mi recorrido con la Selección. Me ha hecho sentir cosas, me ha hehco vivir momentos irrepetibles. Estoy asimilando lo que he vivido en estos días. La decisión estaba más que tomada o asimilada".