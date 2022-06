Rafa Nadal y una victoria que no esconde su sufrimiento: "No sé qué pasará después del torneo"

Seis sets, eso es lo que queda por ganar a Rafael Nadal Parera para seguir haciendo historia en un tenis que ayer vibró con su victoria ante Novak Djokovic por los cuartos de Roland Garros. El español continúa en búsqueda de ese Gran Slam número 22 mientras deja en claro que los dolores siguen haciendo parte de su día a día: "No sé qué pasará después del torneo".

6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4) fue el resultado de una noche en el Philippe Chatrier que demostró nuevamente la mejor cara del balear en tierra batida. Se viene Alexander Zverev el día viernes y Rafa Nadal ya palpita lo que será el penúltimo paso hacia su corona número 14 en la capital francesa.

"Sé que no he ganado nada, son solo los cuartos. Lo único que he hecho es darme una opción de estar en semifinales. Ha sido una noche muy bonita para mí y el objetivo es mantener el nivel de tenis que he tenido hoy", comenzaba el balear en rueda de prensa anoche antes de volver a prender las alarmas en cuanto a su futuro.

El dolor del campeón

La incertidumbre en cuanto a su salud y molestias, pan de cada día para el manacorí desde hace unos cuantos meses: “Ya dije en Roma que al tener mi médico aquí me ayuda a hacer cosas. Hablaré de esto cuando acabe el torneo. Hago todo para intentar jugar en las mejores condiciones".

"No sé qué pasará después de este torneo. Soy muy claro con eso, no tengo que esconder nada a mi edad. Tengo lo que tengo en el pie y si no encontramos una solución es difícil para mí. Por el momento no hemos encontrado una solución. Jugar las semifinales me da mucha energía para mí y ya veremos cómo queda lo de aquí abajo (pie izquierdo)", terminaba el español en unas palabras que vuelven a generar interrogantes en cuanto a su continuidad en el circuito ATP.