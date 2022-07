Mundial de Atletismo 2022 | La advertencia de Sebastian Coe: "Algunos problemas con los visados no se resolverán"

Si bien Sebastian Coe, presidente de World Athletics (WA), detalló que están trabajando contrarreloj para resolver la mayor cantidad de problemas que se suscitaron por los visados de los distintos atletas que deberían estar presentes en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022 (del 15 al 24 de julio), asumió que la coyuntura es compleja.

"Trabajaremos hasta el último minuto, pero ¿seremos capaces de resolver todos esos problemas a tiempo? No, no lo seremos", dijo Coe. Y agregó: "Es complicado. En términos porcentuales relativos, es un número pequeño, pero no es reconfortante para el atleta que está en esa situación".

La constelación de estrellas del atletismo mundial deberían estar todas y cada una en la emblemática pista Hayward Field, de Euegene, Oregon, que fue demolida y construida a nuevo en 2018 para su reconstrucción e inauguración posterior en agosto de 2020.

“Renee (por Renee Washington, integrante de la junta directiva de la organización Oregon22) tiene razón. ¿Podremos resolver todas esas cuestiones a tiempo para el inicio de la competición mañana? No, no lo haremos”, sostuvo Coe.

Claro, Washington admitió la situación y detalló: “De los 5.550 participantes que necesitaban visado, menos del 1% aún no lo tiene. Es decir, o fue denegado o aún está en proceso de resolución”. Y continuó: "No estaremos satisfechos al 100% satisfechos a menos que tengamos al 100% de los atletas aquí y eso no es algo que probablemente podamos conseguir".

Asimismo, Coe consideró como “inadmisible” la presencia de atletas rusos en este Mundial 2022, dada la invasión que perpetraron, en febrero pasado, en Ucrania. “Se expresó un punto de vista muy claro sobre la integridad de la competición. Habría sido inconcebible tener acá un Mundial con atletas de Bielorrusia y Rusia, dos naciones agresivas que invadieron un Estado independiente”, contó Coe.