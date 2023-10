Se viene un fin de semana lleno de actividad. En Bolavip te contamos todos los eventos deportivos que puedes ver desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de octubre incluido. A continuación, puedes ver horarios, días y los canales de transmisión para los distintos partidos que se llevarán a cabo durante estos días.

La actividad de los clubes tuvo un alto en algunos países, pero ahora los protagonistas son las selecciones. Europa tendrá actividad de las Eliminatorias para la Euro 2024, mientras que Concacaf seguirá con la Liga de Naciones, mientras que se podrán ver algunos amistosos internacionales.

El fútbol no será el único deporte que podrán disfrutar durante este fin de semana. Habrá acción de otras disciplinas como el básquetbol. La NBA sigue con los partidos de pretemporada de cara a un nuevo año. Mientras que la Euroliga sigue con una semana llena de juegos importantes.

El Mundial de Rugby empieza su etapa de cuartos de final. En tenis, el Masters 1000 de Shanghái entra en instancias decisivas en busca de un nuevo campeón. El béisbol de las Grandes Ligas (MLB) también está en etapas de juegos de campeonato en busca del anillo. Mientras que la NFL continúa con una nueva semana llena de partidos para disfrutar.

El fin de semana no tendrá descanso y es por eso que te compartimos todos los detalles sobre los eventos para el viernes, sábado y domingo próximo.

La actividad del viernes 13 de octubre

El comienzo del fin de semana tendrá actividad de las Eliminatorias para la Eurocopa con las presencias de Kylian Mbappé en el Países Bajos vs. Francia y de Cristiano Ronaldo para el duelo Portugal vs. Eslovaquia. También Inglaterra saldrá al campo, aunque lo hará en un amistoso ante Australia. Mientras que habrá encuentros del fútbol argentino, colombiano y uruguayo.

En cuanto a otras disciplinas, la NBA tiene un gran partido de pretemporada con el duelo entre Los Angeles Lakers enfrentando a los Golden State Warriors. Y, por último, se juegan instancias definitivas del Masters 1000 de Shanghái de tenis.

Eliminatorias para la Eurocopa 2024

⚽ Estonia vs. Azerbaiján: ESPN, ESPN 2, ESPN 3, Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Países Bajos vs. Francia: ESPN, Star+, Sky HD, ViX, Fox Sports 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Austria vs. Bélgica: ESPN 2, Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Irlanda vs. Grecia: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Islandia vs. Luxemburgo: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Portugal vs. Eslovaquia: Star+, Sky HD, ViX, FuboTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Liechtenstein vs. Bosnia: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Amistoso internacional

⚽ Inglaterra vs. Australia: Star+, Fox Soccer Plus

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Concacaf Liga de las Naciones

⚽ Montserrat vs. Nicaragua: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ San Vicente / Granadinas vs. Guayana Francesa: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Curazao vs. Panamá: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Martinica vs. El Salvador: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Barbados vs. República Dominicana: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

⚽ Trinidad y Tobago vs. Guatemala: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

⚽ Belice vs. Bermudas: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Copa Argentina

⚽ Huracán vs. Estudiantes de La Plata: TyC Sports, TyC Sports Internacional, Fanatiz México

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 22:00 hs

Primera A Colombia

⚽ Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena: Win Sports Online, Win Sports, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Once Caldas vs. Jaguares de Córdoba: Win Sports Online, Win Sports, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:10 hs | 🇺🇸 PT 18:10 hs | 🇪🇸 03:10 hs

Torneo Apertura de Uruguay

⚽ Fénix vs. Plaza Colonia: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Defensor Sporting vs. Torque: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

⚽ Deportivo Maldonado vs. Peñarol: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NBA

🏀 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors: Star+, ESPN 2, League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Masters 1000 de Shanghái

🎾 Partidos de cuartos de final: Star+

Desde las 🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 05:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 04:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 03:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 02:30 hs | 🇺🇸 PT 1:30 hs | 🇪🇸 10:30 hs

La actividad del sábado 14 de octubre

Los partidos de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 y la Concacaf Liga de Naciones continuarán este sábado 14 de octubre. Destaca la presencia de la Italia de Luciano Spalletti enfrentando a Malta. Pero el fútbol también tendrá algunos amistosos internacionales con participación de Alemania, Estados Unidos y México, actividad de la MLS con algunos juegos pendientes y un partido del Brasileirao.

En tanto, este día comenzarán los cuartos de final del Mundial de rubgy, donde los Pumas buscarán hacer historia cuando se enfrenten a Gales. El otro partido será entre los All Blacks e Irlanda. Además, el Masters 1000 de Shanghái juega semifinales.

Eliminatorias para la Eurocopa 2024

⚽ Ucrania vs. Macedonia del Norte: ESPN 3, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Irlanda del Norte vs. San Marino: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Bulgaria vs. Lituania: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Eslovenia vs. Finlandia: ESPN 2, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Italia vs. Malta: Star+, Sky HD, ViX, FuboTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Hungría vs. Serbia: ESPN, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Dinamarca vs. Kazajistán: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Concacaf Liga de las Naciones

⚽ Puerto Rico vs. Guyana: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Aruba vs. Islas Vírgenes: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Bahamas vs. Antigua y Barbuda: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Amistosos internacionales

⚽ Estados Unidos vs. Alemania: Star+, Peacock, TNT USA, HBO Max, Telemundo, Telemundo Deportes en vivo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ México vs. Ghana: Azteca 7, Azteca Deportes en vivo, Canal 5 Televisa, TUDN, ViX, TUDN USA, Fox Deportes, Univision

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

MLS

⚽ Nashville SC vs. New England Revolution: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

⚽ FC Dallas vs. Colorado Rapids: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

⚽ LA Galaxy vs. Real Salt Lake: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Primera A Colombia

⚽ Deportivo Pereira vs. La Equidad: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Atlético Nacional vs. DIM: Win Sports Online, Win Sports+, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:10 hs | 🇺🇸 PT 16:10 hs | 🇪🇸 01:10 hs

⚽ Millonarios vs. Junior: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 18:20 hs | 🇪🇸 03:20 hs

Torneo Apertura de Uruguay

⚽ Danubio vs. Racing: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ La Luz vs. Liverpool: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Wanderers vs. Cerro Largo: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Brasileirao

⚽ Cuiabá vs. Cruzeiro: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Mundial de rugby

🏉​ Los Pumas vs. Gales: Star+, ESPN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

🏉 Nueva Zelanda vs. Irlanda: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Masters 1000 de Shanghái

🎾 Semifinales del torneo con horarios a confirmar: Star+

La actividad del domingo 15 de octubre

El domingo estará repleto de actividad deportiva. En fútbol, vuelven los partidos de Colombia y Uruguay, y hay Copa Argentina con la presencia de Boca Juniors, que se suman a las Eliminatorias para la Eurocopa y la Concacaf Liga de Naciones. El gran plato fuerte en estos torneos será el partido que enfrente a España visitando a la Noruega de Erling Haaland.

Por otra parte, el Mundial de rugby tendrá sus otros dos partidos de cuartos de final. El Masters 1000 de Shanghái tendrá la gran final, mientras que podrás ver varios partidos de NFL, NBA y la MLB, además del Gran Premio de Japón del Moto GP.

Eliminatorias para la Eurocopa 2024

⚽ Georgia vs. Chipre: ESPN, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ República Checa vs. Islas Feroe: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Suiza vs. Bielorrusia: ESPN, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Noruega vs. España: ESPN, Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Turquía vs. Letonia: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Gales vs. Croacia: Star+, Sky HD, ViX, FuboTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Polonia vs. Moldavia: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Rumania vs. Andorra: Star+, Sky HD, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Concacaf Liga de las Naciones

⚽ Guadalupe vs. St. Lucía: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ St. Kitts and Nevis vs. Sint Marteen: Concacaf, Paramount

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

⚽ Haití vs. Jamaica: Concacaf, Paramount

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

⚽ Honduras vs. Cuba: Concacaf, Paramount

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

⚽ Surinam vs. Granada: Concacaf, Paramount

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Copa Argentina

⚽ Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba: Star+, TyC Sports, TyC Sports Internacional, Fanatiz México

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:10 hs | 🇺🇸 PT 17:10 hs | 🇪🇸 02:10 hs

Primera A Colombia

⚽ Rionegro Águilas vs. Alianza Petrolera: Win Sports Online, Win Sports+, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Deportivo Cali vs. América de Cali: Win Sports Online, Win Sports+, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:10 hs | 🇺🇸 PT 16:10 hs | 🇪🇸 01:10 hs

⚽ Deportes Tolima vs. Santa Fe: Win Sports Online, Win Sports+, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 18:20 hs | 🇪🇸 03:20 hs

Torneo Apertura de Uruguay

⚽ River Plate vs. Boston River: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:15 hs | 🇺🇸 PT 11:15 hs | 🇪🇸 20:15 hs

⚽ Nacional vs. Cerro: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 14:30 hs | 🇪🇸 23:30 hs

Mundial de rugby

🏉 Inglaterra vs. Fiji: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

🏉 Francia vs. Sudáfrica: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Masters 1000 de Shanghái

🎾 Final: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 05:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 04:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 03:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 02:15 hs | 🇺🇸 PT 1:15 hs | 🇪🇸 10:15 hs

MLB

⚾ Houston Astros vs. Texas Rangers: Star+, Movistar+, Fox Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:15 hs | 🇺🇸 PT 17:15 hs | 🇪🇸 02:15 hs

NFL

🏈 Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens: ESPN 3, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:30 hs | 🇺🇸 PT 06:30 hs | 🇪🇸 15:30 hs

🏈 NFL Red Zone: ESPN, ESPN Extra, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

🏈 Buffalo Bills vs. New York Giants: ESPN 2, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NBA

🏀 Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks: ESPN 3, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Golden State Warriors: ESPN 3, Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

WNBA

🏀 New York Liberty vs. Las Vegas Aces: Star+, ESPN 2, Movistar+, ABC

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Moto GP

🏍️​ Gran Premio de Indonesia: Star+, DAZN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 01:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 00:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 23:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 22:00 hs | 🇺🇸 PT 21:00 hs | 🇪🇸 06:00 hs