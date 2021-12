Por primera vez, FIFPRO -el sindicato mundial de jugadores- y la FIFA anunciaron un total de 23 jugadoras que han recibido el mayor número de votos para conformar el World 11 Femenino 2021, que será anunciado el 17 de enero, durante la ceremonia de los Premios Best de la FIFA.

Sin la preselección de 50 jugadoras como se hacía antes, entre las 23 que más votos recibieron para conformar este 11 ideal de la temporada aparecen tres sudamericanas.

Por un lado, Tiane Endler, la arquera chilena que ahora juega en el Olympique Lyonnais y que formó parte del 11 ideal en el 2020. También apareció nominada a los premios The Best y fue candidata al último Balón de Oro que fue para Alexia Putellas.

También aparece una histórica del fútbol brasileño: Marta, de 34 años, quien ya fue elegida como la mejor del mundo en seis oportunidades y es la goleadora histórica de la Canarinha. Actualmente juega en el Orlando Pride de Estados Unidos.

Y hay una argentina: Estefanía Banini, quien desde julio de este año juega en el Atlético Madrid y que ya sedujo con sus goles y gambetas. Este año, pero vistiendo la camiseta del Levante hizo un gol en la final de la Copa de la Reina, en la que su equipo cayó en la final ante el Barcelona.

FIFA solicitó a las futbolistas profesionales de todo el mundo que votaran para el World 11, las mejores durante la temporada 2021/2021, en las categorías: porteras, defensas, mediocampistas y delanteras. En total fueron 3645 votantes de 50 países.

La publicación de las nominadas generó cierta polémica por la ausencia de varios nombres importantes. En España, por caso, si bien figura la reciente premiada Putellas, no aparecen jugadoras que tuvieron un gran año también como Jenni Hermoso, Sandra Paños o Mapi León.

Y en cambio si aparecen algunas estadounidenses que no estuvieron nominadas para el Balón de Oro ni están para The Best: la recientemente retirada Carli Lloyd y Alex Morgan. Tampoco figura la canadiense Christine Sinclair, la máxima goleadora histórica a nivel selecciones, ganadora del oro en los últimos Juegos Olímpicos.

Las 23 jugadoras del World11 femenino son:

Por orden alfabético: nombre (club/club actual, país)

Guardametas:

Laura Benkarth (Alemania/FC Bayern München)

Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

Defensas:

Millie Bright (Inglaterra/Chelsea FC Women)

Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City WFC)

Kadeisha Buchanan (Canadá/Olympique Lyonnais)

Ellie Carpenter (Australia/Olympique Lyonnais)

Magdalena Eriksson (Suecia/Chelsea FC Women)

Irene Paredes (España/FC Barcelona)

Wendie Renard (Francia/Olympique Lyonnais)

Centrocampistas:

Estefania Banini (Argentina/Levante UD/Atlético de Madrid Femenino)

Barbara Bonansea (Italia/Juventus FC Women)

Aitana Bonmati (España/FC Barcelona)

Delphine Cascarino (Francia/Olympique Lyonnais)

Carli Lloyd (EE.UU. /NJ/NY Gotham FC)

Alexia Putellas (España/FC Barcelona)

Delanteras:

Pernille Harder (Dinamarca/Chelsea FC Women)

Samantha Kerr (Australia/Chelsea FC Women)

Marta (Brasil/Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Países Bajos/Arsenal WFC)

Alex Morgan (EE.UU. /Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride)

Gabrielle Onguene (Camerún/CSKA Moscow)