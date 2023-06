La historia de la NBA tiene en Shaquille O’Neal uno de los hombres grandes más dominantes, y la hora de disfrutar su vida en el retiro, la leyenda de Los Angeles Lakers no duda en revolucionar las redes sociales con videos virales. En esta ocasión, Stephen Curry y Klay Thompson dijeron presente con el ofrecimiento que hizo Shaq para unirse a Golden State Warriors.

¿Cómo? Todo tiene una explicación. Luego de ganar cuatro títulos, tres fueron seguidos con los Lakers, y jugar por 19 temporadas en la NBA, O’Neal no solo se dedica a ser uno de los analistas más reconocidos sobre el mejor baloncesto del mundo. ‘El Big Diesel’ también es DJ y tras uno de sus toques llegó el ofrecimiento a los Warriors.

Y no es la primera vez que Shaquille O’Neal es vinculado con Stephen Curry. Durante las Finales NBA 2023 Denver Nuggets vs. Miami Heat, el canal TNT entrevistó a la figura de Golden State Warriors y Shaq no dudó en afirmar que ‘El Chef’ es su jugador favorito en la liga.

En medio de una presentación de O’Neal como DJ, la leyenda de Los Angeles Lakers decidió lanzar un mini balón de baloncesto a un aro que tenía una persona en el público. ¡Splash! Shaq encestó el tiro imposible y publicó el video en Instagram con las frases: “Les dije a todos que soy el Steph Curry negro. Los hago cuando necesito hacerlos”.¡Y lo mejor estaba por venir!

O’Neal se ofrece para unirse a Curry y Thompson en Golden State Warriors

En su video viral en el que afirmó ser el “Steph Curry negro”, Shaquille O’Neal puso un comentario en el que, metafóricamente hablando, se ofreció para unirse a Klay Thompson y Stephen Curry en Golden State Warriors con unas palabras contundentes: “El tercer Splash Brother (Hermano)“. Las maravillas que hubiera hecho el ‘Big Diesel’ con dos de los mejores tiradores en la historia de la NBA.

El video de Shaquille O’Neal comparándose con Stephen Curry